Украина возвращает консульские услуги для мужчин за рубежом

При подаче заявления на консульские услуги проживающие за рубежом украинцы от 18 до 60 лет должны предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде, пояснили в МИД Украины.

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся или проживающие за границей, с субботы, 18 мая, вновь получат возможность подать заявление на получение консульских услуг. Однако они должны предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде, говорится в разъяснении министерства иностранных дел Украины , опубликованном в пятницу, 17 мая.

Призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим - военный билет или временное удостоверение, указало ведомство. При этом бумажный документ можно подавать лишь до начала работы электронного кабинета призывника. После этого будут действовать электронные военно-учетные документы, которые каждый заявитель сможет сформировать самостоятельно в электронном кабинете с 18 июня.

Если бумажный документ отсутствует, а электронный кабинет призывника еще не заработал, то гражданин Украины может стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета и после этого подать заявление на получение консульской услуги, пояснили в МИД. Военно-учетный документ не обязательно подавать в трех случаях: если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину, если консульское действие совершается в интересах ребенка, второй родитель которого является иностранцем или лицом без гражданства, а также если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Приостановка консульских услуг для украинцев за рубежом

МИД Украины 23 апреля приостановил оказание консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. Это продиктовано стремлением не позволить украинцам избегать "обязанности по урегулированию вопроса военного учета", говорилось в письме первого заместителя главы МИД Украины Андрея Сибиги, цитируемом некоторыми СМИ.

На следующий день правительство Украины обнародовало правила, согласно которым паспорта украинцам призывного возраста могут оформляться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических учреждениях. В то же время Украина не собирается принудительно возвращать из-за границы своих граждан, подлежащих военному призыву, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 30 апреля в интервью DW.

Ужесточение мобилизации в Украине

Верховная рада 11 апреля приняла во втором, окончательном чтении спорный законопроект об ужесточении мобилизации. Спустя 5 дней документ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Все военнообязанные граждане Украины должны уточнить свои военно-учетные данные в течение 60 дней после публикации текста закона. Сделать это можно в территориальном центре комплектования или через персональный электронный кабинет.