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Украина возвращает консульские услуги для мужчин за рубежом

Павел Мыльников
18 мая 2024 г.

При подаче заявления на консульские услуги проживающие за рубежом украинцы от 18 до 60 лет должны предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде, пояснили в МИД Украины.

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Штаб-квартира министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины (фото из архива)Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся или проживающие за границей, с субботы, 18 мая, вновь получат возможность подать заявление на получение консульских услуг. Однако они должны предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде, говорится в разъяснении министерства иностранных дел Украины, опубликованном в пятницу, 17 мая.

Призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим - военный билет или временное удостоверение, указало ведомство. При этом бумажный документ можно подавать лишь до начала работы электронного кабинета призывника. После этого будут действовать электронные военно-учетные документы, которые каждый заявитель сможет сформировать самостоятельно в электронном кабинете с 18 июня.

Если бумажный документ отсутствует, а электронный кабинет призывника еще не заработал, то гражданин Украины может стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета и после этого подать заявление на получение консульской услуги, пояснили в МИД. Военно-учетный документ не обязательно подавать в трех случаях: если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину, если консульское действие совершается в интересах ребенка, второй родитель которого является иностранцем или лицом без гражданства, а также если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Приостановка консульских услуг для украинцев за рубежом

МИД Украины 23 апреля приостановил оказание консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. Это продиктовано стремлением не позволить украинцам избегать "обязанности по урегулированию вопроса военного учета", говорилось в письме первого заместителя главы МИД Украины Андрея Сибиги, цитируемом некоторыми СМИ.

На следующий день правительство Украины обнародовало правила, согласно которым паспорта украинцам призывного возраста могут оформляться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических учреждениях. В то же время Украина не собирается принудительно возвращать из-за границы своих граждан, подлежащих военному призыву, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 30 апреля в интервью DW.

Ужесточение мобилизации в Украине

Верховная рада 11 апреля приняла во втором, окончательном чтении спорный законопроект об ужесточении мобилизации. Спустя 5 дней документ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Все военнообязанные граждане Украины должны уточнить свои военно-учетные данные в течение 60 дней после публикации текста закона. Сделать это можно в территориальном центре комплектования или через персональный электронный кабинет.

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