The Economist оценил потери Украины в 60-100 тысяч убитыми

За время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 60-100 тысяч украинских солдат, подсчитал The Economist. Еще около 400 тысяч не могут продолжать службу в армии из-за полученных ранений.

Украина могла потерять убитыми от 60 тысяч до 100 тысяч военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России. Об этом в среду, 27 ноября, пишет издание The Economist со ссылкой на данные западной разведки, заявления представителей администрации США и информацию из открытых источников. Еще около 400 тысяч украинских солдат, по оценкам издания, могли получить ранения, которые не позволят им вернуться в строй.

"Эти отчеты трудно проверить независимо. А пропавшие без вести и считающиеся погибшими солдаты не всегда попадают в эти данные. Однако они дают приблизительное представление о количестве погибших", - говорится в материале. Число жертв среди гражданского населения The Economist оценивает в "десятки тысяч", отмечая, что информации о погибших мирных жителях еще меньше, чем о военных.

Что касается потерь России в войне, то, по оценке The Economist, опубликованной в июле 2024 года, по состоянию на 21 июня погибли от 106 тысяч до 140 тысяч российских солдат. Издание указывает, что данные об украинских потерях собрать сложнее, поскольку союзники "неохотно предоставляют оценки".

При этом журналисты отмечают, что количество погибших в боях с обеих сторон приближается к потерям США во Второй мировой войне, а потери России выше, чем понесенные ею во всех вооруженных конфликтах с 1945 года вместе взятых.

WSJ: На войне в Украине убиты и ранены 1 миллион человек

Согласно подсчетам американской газеты The Wall Street Journal, число убитых и раненых украинцев и россиян за все время полномасштабной войны России с Украиной достигло примерно 1 миллиона. В ходе военных действий были убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч - российских, сообщило издание в сентябре, опираясь на украинские источники и информацию западных разведслужб.

В то время как власти Украины и России не приводят официальных данных о потерях, журналисты ведут поименные списки погибших на основе открытых данных. По данным "Медиазоны" и Русской службы BBC, на войне погибли более 70 тысяч россиян. В этот список включены не все убитые российские военнослужащие, а только те, о смерти которых сообщалось публично.