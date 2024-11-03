В Раде заявили о проблеме с замедлением темпов мобилизации

По словам секретаря оборонного комитета ВР Романа Костенко, Украине нужно мобилизовать еще полмиллиона человек, как ранее предлагал экс-главком Залужный, а "проседание" нельзя допустить "ни в коем случае".

Киеву нужно мобилизовать еще 500 тысяч человек, в то время как в стране наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации, заявил вечером в субботу, 2 ноября, Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. "В сентябре пошло проседание мобилизации. В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае", - сказал депутат изданию Страна.ua.

По его словам, это может стать большой проблемой, и "наверстать упущенное" может уже не получиться. "Помните, Залужный (бывший главком Украины Валерий Залужный. - Ред.) говорил, что нам нужно 500 тысяч? Я прихожу к выводу, что такая цифра актуальна", - подчеркнул Костенко.

Из-за нехватки солдат ВСУ стали терять все больше территорий, октябрь оказался для Украины самым неудачным месяцем со второй половины 2022 года. Дополнительным фактором к ускорению темпов мобилизации Киевом послужила информация о пополнении российской армии северокорейскими солдатами.

Рада продлила военное положение в Украине

Верховная рада продлила еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года - режим военного положения в стране, а также всеобщую мобилизацию. Это решение поддержали все 311 депутатов, участвовавших в голосовании 29 октября, еще 29 нардепов не голосовали.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил о планах мобилизовать еще 160 тысяч человек. По его словам, это позволит укомплектовать части до 85% от необходимого штатного состава. По данным агентства УНИАН, на данный момент в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в общей сложности состоят на службе 1,05 млн человек.

Киев объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Действие военного положения и мобилизации продлевается каждые 90 дней. В апреле 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, снизивший призывной возраст с 27 до 25 лет. После вступления в силу новых норм показатели мобилизации выросли в 2,5 раза.