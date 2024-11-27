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Трамп выбрал своего спецпосланника по Украине и России

Анатолий Арни
28 ноября 2024 г.

Спецпосланником президента США по Украине и России должен стать отставной генерал Кит Келлог - он занимался вопросами обороны в первый президентский срок Дональда Трампа.

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Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог
Кит Келлог числился еще в переходной администрации США после первого избрания Трампа на пост президентаФото: SAUL LOEB/AFP

Избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидата на должность своего спецпосланника по мирному урегулированию войны в Украине. Это генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, сообщил Трамп в среду, 27 ноября, в принадлежащей ему соцсети Truth Social. "Я очень рад назначить Кита Келлога на пост помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала!" - написал Дональд Трамп.

Кандидатуру 80-летнего Келлога еще должен утвердить Сенат США, но, после того как республиканцы обеспечили себе большинство в верхней палате Конгресса, на пути у Трампа не должно возникнуть препятствий.

Ранее в числе претендентов на пост спецпосланника президента США по мирному урегулированию войны в Украине - должности, которая в настоящее время по-прежнему не существует, - называли бывшего главу Национальной разведки, экс-посла в Германии Ричарда Гренелла, а также бывшего спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука и юриста Трампа Бориса Эпштейна, родившегося в России и прожившего там 11 лет. 

Кит Келлог числился еще в переходной администрации США после первого избрания Трампа на пост президента. На тот момент он занимался вопросами оборонной политики, а позднее, c января 2017 по апрель 2018 года, был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США, а затем - советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

По данным агентства, Келлог - один из соавторов ранее предложенного Трампу плана скорого завершения войны РФ против Украины. Инициатива предполагает, что Вашингтон пригрозит Киеву отказом в военной помощи, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой. президента РФ Владимира Путина же якобы должны склонить к миру угрозы США усилить поддержку Украины, писали ранее СМИ.

Байден тайно запросил еще 24 млрд долларов помощи Украине

США с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оказывали Киеву значительную военную поддержку. Перерывы в предоставлении этой помощи способствовали успехам сил РФ на линии фронта. Трамп же во время последней предвыборной кампании критиковал президента Украины Владимира Зеленского и намекал, что прекратит поддержку Киева.

На этом фоне действующий президент США Джо Байден в последние недели своего правления пытается одобрить новый пакет военной помощи Украине, сообщило издание Politico. 25 ноября Байден направил в Конгресс США документ, в котором предложил выделить еще 16 млрд долларов на пополнение запасов американского оружия, которое затем передается Киеву, а еще 8 млрд - на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). В рамках этой программы Пентагон заключает контракты с производителями оружия, а не предоставляет его напрямую со своих складов.

Предложение Байдена, уже вызвавшее недовольство у некоторых республиканцев, будет рассмотрено в декабре, отмечает Politico. При этом вероятность того, что Конгресс одобрит этот запрос, издание оценивает как "небольшую".

 

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