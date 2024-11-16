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Трамп может назначить посланником по Украине выходца из РФ

Ольга Лебедева
16 ноября 2024 г.

По информации The New York Times, советник Трампа Борис Эпштейн попросил себя спецпосланником по прекращению войны в Украине. Он заявил, что у него есть родственники в РФ и Украине.

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд ТрампФото: Evan Vucci/AP Photo/dpa/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить спецпосланником по мирному урегулированию в Украине своего адвоката Бориса Эпштейна, родившегося и жившего до 11 лет в Москве. Эпштейн стал одной из самых влиятельных фигур в окружении Трампа после его победы на выборах и сам предложил свою кандидатуру на новый пост, написала в пятницу, 15 ноября, газета The New York Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

Эпштейн сам предложил назначить его посланником по Украине

Эмигрировавший в США в 1993 году Эпштейн координировал юридическую защиту в уголовных делах против Трампа. Несколько дней назад он сопровождал избранного президента на встречу с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом и в самолете по пути в Вашингтон выразил желание стать спецпосланником по Украине. Эпштейн сообщил, что "у него есть родственники по обе стороны конфликта", пишет издание.

Несколько человек в самолете были шокированы идеей назначения Эпштейна на деликатный дипломатический пост, но меньше всего потрясен был сам Трамп, отмечается далее. Он "слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего", указывает The New York Times.

Отсутствие опыта и уголовное дело

Препятствием к назначению Эпштейна является отсутствие у него дипломатического опыта, а также обвинение против него и нескольких других приближенных Трампа в попытках отменить результаты выборов 2020 года в Аризоне.

Несколько дней назад телеканал Fox New сообщил о намерении Трампа назначить специального посланника по Украине, задачей которого станет проведение переговоров о прекращении войны в этой стране, развязанной Россией. По словам собеседников канала, назначение состоится "в ближайшее время". Это будет "очень высокопоставленный спецпосланник, человек с большим авторитетом", ему поручат "найти решение, которое приведет к мирному урегулированию", указал телеканал со ссылкой на "многочисленные источники".

 

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