  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Зеленский: С администрацией Трампа война завершится быстрее

Екатерина Венкина
16 ноября 2024 г.

С администрацией Дональда Трампа война завершится быстрее, заявил Владимир Зеленский в беседе с "Суспільне Новини". По его словам, у республиканца также есть обещания избирателям в США.

https://p.dw.com/p/4n41b
Владимир Зеленский, президент Украины
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Jacquelyn Martin/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

При администрации Дональда Трампа "война завершится быстрее". Уверенность в этом высказал украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова в пятницу, 15 ноября, привело издание "Суспільне Новини".

По утверждению Зеленского, с Трампом у него сложилось конструктивное взаимодействие, а у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свое видение мира.

"Базис, на котором мы стоим, он (Трамп. - Ред.) услышал", - отметил президент Украины. "Против нашей позиции я ничего не слышал", - заявил он.

"С нами риторика "Садись и слушай" не работает"

На уточняющий вопрос журналиста, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский подчеркнул: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

По словам Зеленского, для Киева "очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости", которую Украине навязали.

"Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - добавил он.

Полностью интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским выйдет 16 ноября.

WP: Трамп созвонился с Путиным

Ранее, 10 ноября, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что избранный президент США  7 ноября провел неофициальный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и затронул тему войны России против Украины.

Во время беседы экс-глава Белого дома "посоветовал российскому президенту не продолжать эскалацию" войны в Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе", уверяли собеседники издания.

Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения "скорого разрешения" войны. Избранный президент США "в частном порядке дал понять", что поддержит вариант, при котором Россия сохранит контроль над "некоторыми захваченными территориями", и затронул этот вопрос в беседе с Путиным, пишет WP.

Издание отмечает, что разговор не был официальным - переходная команда Трампа еще не подписала документы, которые позволили бы проводить звонки президента при поддержке Госдепартамента США.

Кроме того, Трамп с недоверием относится к чиновникам госаппарата после утечек стенограмм его звонков во время первого президентского срока.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Звонок Трампа Путину, которого "не было", и ждать ли Украине помощи от США? DW Новости (11.11.2024)

Звонок Трампа Путину, которого "не было", и ждать ли Украине помощи от США? DW Новости (11.11.2024)

Дональд Трамп вскоре после победы на выборах успел поговорить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Шольцем. Так утверждает американская газета Washington Post со ссылкой на источники. Однако в Кремле разговор Трампа с Путиным опровергли. Что будет с Украиной после прихода Дональда Трампа к власти?
Политика11 ноября 2024 г.30:01 мин.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии

Комментарий: Кремль и новая команда Трампа - игра без правил

Комментарий: Кремль и новая команда Трампа - игра без правил

Путин и его окружение в растерянности. Они надеются, что Трамп остановит помощь Украине, но в целом не знают, что ждать от тех, кто тоже привык нарушать правила и договоренности, предполагает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика14 ноября 2024 г.
Показать еще