Зеленский: С администрацией Трампа война завершится быстрее

С администрацией Дональда Трампа война завершится быстрее, заявил Владимир Зеленский в беседе с "Суспільне Новини". По его словам, у республиканца также есть обещания избирателям в США.

При администрации Дональда Трампа "война завершится быстрее". Уверенность в этом высказал украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова в пятницу, 15 ноября, привело издание "Суспільне Новини" .

По утверждению Зеленского, с Трампом у него сложилось конструктивное взаимодействие, а у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свое видение мира.

"Базис, на котором мы стоим, он (Трамп. - Ред.) услышал", - отметил президент Украины. "Против нашей позиции я ничего не слышал", - заявил он.

"С нами риторика "Садись и слушай" не работает"

На уточняющий вопрос журналиста, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский подчеркнул: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

По словам Зеленского, для Киева "очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости", которую Украине навязали.

"Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - добавил он.

Полностью интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским выйдет 16 ноября.

WP: Трамп созвонился с Путиным

Ранее, 10 ноября, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что избранный президент США 7 ноября провел неофициальный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и затронул тему войны России против Украины.

Во время беседы экс-глава Белого дома "посоветовал российскому президенту не продолжать эскалацию" войны в Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе", уверяли собеседники издания.

Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения "скорого разрешения" войны. Избранный президент США "в частном порядке дал понять", что поддержит вариант, при котором Россия сохранит контроль над "некоторыми захваченными территориями", и затронул этот вопрос в беседе с Путиным, пишет WP.

Издание отмечает, что разговор не был официальным - переходная команда Трампа еще не подписала документы, которые позволили бы проводить звонки президента при поддержке Госдепартамента США.

Кроме того, Трамп с недоверием относится к чиновникам госаппарата после утечек стенограмм его звонков во время первого президентского срока.