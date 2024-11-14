Кремль и новая команда Трампа - игра без правил

Путин и его окружение в растерянности. Они надеются, что Трамп остановит помощь Украине, но в целом не знают, что ждать от тех, кто тоже привык нарушать правила и договоренности, предполагает Иван Преображенский.

Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии Фото: Evan Vucci/picture alliance/AP

Избранный президент США определился с людьми, которых он расставит на ключевые должности в стране. Некоторые из них были фигурантами скандалов или даже уголовных дел. Среди новых назначенцев и миллиардер Илон Маск, который будет отвечать "за эффективность". Российская пропаганда "подвисла", пытаясь спрогнозировать: сумеет ли Кремль подружиться с новой администрацией Белого дома?

Эффективность у Трампа значит лояльность

Дональд Трамп назвал ключевые фигуры своей будущей администрации, включая глав разведки, Госдепартамента, Пентагона и будущего генпрокурора. Главной кузницей кадров оказался радикально-консервативный телеканал Fox News, откуда придут сразу двое: бывшая конгрессвумен Талси Габбард и министр обороны Пит Хегсет. Первая известна своими заявлениями о законности опасений России, что ее интересам угрожают, а второй успел, например, поработать в Гуантанамо и известен тем, что готов оправдать насилие, совершенное военными против гражданских лиц, как это было, к примеру, в Ираке.

Неожиданностью не стало и назначение миллиардера Илона Маска. В первые дни после победы Трампа на выборах выяснилось, что они стали так близки с владельцем бывшего Twitter (сейчас сеть Х), что тот присутствовал на созвонах (а может, и участвовал в них) избранного президента США с другими мировыми лидерами. Например, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пошли слухи, что Илону Маску дан карт-бланш на назначение "его людей" в новой администрации Белого дома. Западные медиа при этом вспоминали, что Маск якобы в последнее время довольно регулярно созванивается с Владимиром Путиным, ну а российские пропагандисты не скрывали радости от того, что миллиардер предлагает поскорее закончить войну в Украине, свернув помощь украинцам. В итоге бизнесмен получил пост, который по идее с внешней политикой не связан - он вместе с еще одним миллиардером Вивеком Рамасвами возглавит новую, внештатную комиссию по эффективности, которая должна в теории предложить, как переделать американское правительство.

В теории потому, что еще до выборов Трамп то обещал уволить 50 тысяч федеральных американских госслужащих, то вывезти из Вашингтона и расселить не в столице еще 100 тысяч чиновников, а сейчас речь пошла о том, что в ближайшее время массовые увольнения ожидают американскую армию. При таком подходе комиссию по эффективности легко можно переименовать в "двойку по чистке госорганов" США от тех, кто недостаточно лоялен новому президенту.

Главный принцип новой администрации - непредсказуемость

Чистки и перестановки наверняка ждут и Госдепартамент, который в первый президентский срок Дональда Трампа старался жестко тормозить все его спорные внешнеполитические инициативы. Однако сыграет ли это на руку Кремлю? Там, говоря простым языком, явно находятся в полных "непонятках".

Российские власти привыкли, что у них есть монополия на неадекватность. Им можно не соблюдать соглашения, делать ничем не подкрепленные заявления, с наглым видом уверять, что они не собираются нападать на Украину, в то время как российские войска переходят ее границу. Остальные же мировые политики играют более-менее по правилам, что позволяет России время от времени почти безнаказанно использовать шахматную доску вместо дубинки.

Теперь же, как говорил сам Дональд Трамп, Путину надо его бояться. С противоположной стороны такой же "достойный противник", политика которого непредсказуема, а обещания и соглашения не стоят часто даже той бумаги, на которой они написаны. И неясно, чего можно, а чего нельзя ждать - никаких пресловутых красных линий.

От Тайваня до Крыма

Виды Москвы на Трампа примерно понятны. Там надеются, что он сдаст по-быстрому Путину Украину, прекратив ее поддержку и потребовав скорейшего заключения мирного соглашения. А потом в Кремле хотели бы, чтобы США занялись своей внутренней политикой, склоками с европейскими союзниками и борьбой с Китаем. Россия же тем временем восстановится, возможно, частично выползет из-под санкций, а затем подчинит себе "остатки" Украины, по тому же сценарию, что, например, Грузию.

Но никаких гарантий этого нет. Люди, которых намерен назначить Трамп, такие же непредсказуемые, как и он сам. Даже если бы накануне выборов президента США они обещали "сдать" Вашингтон России, вряд ли им можно было бы верить. Но такого и не было.

При этом привычная политика Трампа - это использование санкций в торговых войнах. То есть можно ожидать, что при нем российской нефти и газу совсем закроют путь на мировые рынки, чтобы заменить на американские. Дружба Путина с Китаем для Трампа может оказаться более серьезной проблемой, чем даже война в Украине, за которую он развернет мощную кампанию по сдерживанию Путина.

Непредсказуемо и влияние на новую администрацию Белого дома бизнесменов, вроде Илона Маска, все более похожих на российских олигархов девяностых. Они явно тоже не специалисты по дипломатии и любят простые решения. Язык силы во внешней политике, в конце концов, может использовать не только Россия, и в Москве не могут этого не опасаться.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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