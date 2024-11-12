Кто есть кто в новой администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп делает первые назначения в своей администрации, ставя на ключевые посты преданных людей. Кто какие посты уже занял, и кому что еще прочат - у DW.

Избранный президент США Дональд Трамп постепенно формирует свою будущую администрацию, уже объявлено о нескольких ключевых назначениях. До инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года, будет принято еще больше кадровых решений.

Ожидается, что во время второго срока правления Трампа большинство важных должностей займут преданные ему люди из Республиканской партии, которую президент трансформировал так, как хотел. Кроме того, в новой администрации прослеживается характерный "домашний" колорит: большинство назначенцев - из Флориды, где Трамп живет, а также из его родного штата Нью-Йорк.

Сьюзан Уайлс возглавит администрацию президента

Первый высокий пост в администрации Трампа займет 67-летняя Сьюзан Уайлс, политический консультант и стратег из Флориды, пользующаяся высоким авторитетом в партии и являющаяся одним из двух менеджеров успешной избирательной кампании Трампа. Уайлс станет главой администрации Белого дома - первой женщиной на этом посту. Она будет руководить президентской администрацией, контролировать ее работу и определять политическую повестку дня президента. По сути, это самый главный советник главы Белого дома по всем вопросам политики.

Сьюзан Уайлс Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

На протяжении всей своей карьеры Уайлс действовала из-за кулис, занимаясь продвижением кандидатов. Как и многие политконсультанты, она избегала внимания общественности, за что получила от избранного президента прозвище "ледяная малышка" - предположительно в связи со своей репутацией и склонностью избегать публичных выступлений.

А репутация у Уайлс серьезная. Ей многие ставят в заслугу то, что именно она удержала Трампа от резких шагов и заявлений и что его поведение в ходе последней президентской кампании было самым дисциплинированным с 2016 года. Можно предположить, что и на своем новом посту Уайлс будет поддерживать в администрации Белого дома такую же жесткую дисциплину.

В 2016 и 2020 годах Сьюзан Уайлс руководила во Флориде избирательной кампанией Трампа, а в 2010 году привела к победе на губернаторских выборах в этом штате Рика Скотта. Сейчас после своего переизбрания в Сенат у Скотта все шансы стать лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса.

Марко Рубио, вероятно, станет госсекретарем США

Избранный президент явно благоволит жителям Флориды. Кроме Сьюзан Уайлс, на высокие посты в его администрации претендуют сенатор Марко Рубио (ему прочат должность госсекретаря) и федеральный судья Эйлин Кэннон (ей сулят кресло генпрокурора). Именно Кэннон закрыла дело против Трампа, в рамках которого экс-президент обвинялся в незаконном хранении секретных документов.

Дональд Трамп и Марко Рубио на предвыборном митинге, 4 ноября 2024 года Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Рубио был соперником Трампа во время праймериз 2016 года, но в итоге поддержал его в ходе той кампании, а также был на его стороне по большинству важных вопросов в период первого президентства.

Ожидается, что на посту главы внешнеполитического ведомства Марко Рубио сыграет ключевую роль в переговорах о свертывании конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, о чем неоднократно заявлял Трамп. Рубио причисляют к "ястребам", когда речь идет о политике в отношении Китая, которого сенатор рассматривает как соперника США в Индо-Тихоокеанском регионе и как экономическую и геополитическую угрозу.

Майк Уолтц займет пост советника президента по нацбезопасности

Майк Уолтц Фото: Rod Lamkey/AP Photo/picture alliance

Пост советника по национальной безопасности, как сообщают СМИ, Трамп предложил Майку Уолтцу, члену Палаты представителей от той же Флориды. Уолтц - первый офицер спецназа среди депутатов Конгресса, ранее служил в Афганистане, ушел в отставку в звании подполковника.

Его жена Джулия Нешейват была заместителем помощника Трампа по нацбезопасности в конце его первого президентского срока. Как и Рубио, Уолтц входит в число самых жестких критиков КНР в Конгрессе, в полной мере разделяя антикитайскую экономическую риторику Трампа и его угрозы ввести тарифы на импорт из Китая.

Элиз Стефаник - новый постпред США при ООН

Член Палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник приняла предложение стать постоянным представителем США при ООН. Стефаник в течение десяти лет заседает в Конгрессе и с 2021 года возглавляет конференцию республиканцев в Палате представителей.

Элиз Стефаник Фото: Anna Moneymaker/AFP/Getty Images

Она давняя сторонница Дональда Трампа, защищала его во время обоих импичментов в период первого президентства и трижды из четырех раз голосовала за его программу в нижней палате Конгресса.

На посту постпреда при ООН Стефаник сменит карьерного дипломата Линду Томас-Гринфилд. Эта должность была возвращена в администрацию президента США при правлении Джо Байдена.

Стивен Миллер опять рядом с Трампом

Стивен Миллер, бывший спичрайтер и старший советник Трампа во время его первого срока, на этот раз назначен замглавы администрации по политическим вопросам.

Миллера относят к крайне правому крылу Республиканской партии и называют одним из самых ярых сторонников жесткой миграционной политики Трампа. Среди его предыдущих политических начинаний - поддержка строительства стены на границе США и Мексики, нескольких спорных случаев депортации, а также введенного Трампом запрета на въезд в Соединенные Штаты мигрантов из ряда стран с преобладанием мусульманского населения.

Стивен Миллер Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Последние четыре года Миллер занимался защитой гражданских свобод с консервативных позиций, а в ходе предвыборной кампании выступал вместе с Трампом. 11 ноября CNN первой сообщила о назначении Стивена Миллера, а избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс поздравил его в соцсети X.

Том Хоман назначен "пограничным царем"

Термин "пограничный царь" республиканцы использовали в ходе избирательной кампании против Камалы Харрис, которой президент Джо Байден поручил обеспечить контроль над южной границей США. Теперь Дональд Трамп применил это словосочетание при одном из первых кадровых назначений, не связанных с его администрацией. "Пограничный царь" Том Хоман, занимавший пост директора Иммиграционной и таможенной полиции США во время первого срока Трампа, будет отвечать за контроль на границах и депортацию нелегальных мигрантов.

"Пограничный царь" Том Хоман Фото: Lev Radin/ZUMA/picture alliance

На национальном съезде Республиканской партии в июле Хоман заявил, что в случае победы Трампа на выборах мигранты без документов должны "начать паковать чемоданы". Жесткая позиция Хомана станет неотъемлемой частью реализации обещания Трампа отправить нелегальных мигрантов домой. Во время предвыборной кампании такие планы были названы "крупнейшей в истории Америки операции по депортации".

Хотя при этом назывались цифры в 25 миллионов нелегальных мигрантов, якобы находящихся в данный момент в США, по данным властей и оценкам независимых аналитиков, их примерно вдвое меньше. Затраты на осуществление такой программы по депортации также подвергаются широкой критике. Американский совет по иммиграции (American Immigration Council, AIC) оценивает соответствующий законопроект в 315 миллиардов долларов, по 88 миллиардов на год работы.

Ли Зелдину поручено свернуть госрегулирование в области экологии

Бывший конгрессмен от Нью-Йорка Ли Зелдин - еще один сторонник Трампа - будет назначен руководителем Агентства по охране окружающей среды.

Ли Зелдин Фото: Matt Rourke/AP/picture alliance

В посте в своем аккаунте в соцсети X он сделал акцент на энергетической программе будущей администрации, которая включает в себя отказ от политики по защите климата, а в качестве приоритетов имеет автомобилестроение и искусственный интеллект. Окружающей среды Зелдин коснулся лишь раз, упомянув "защиту доступа к чистому воздуху и воде".

Пока неясно, какие нормативные акты станут приоритетными целями в этой сфере для администрации Трампа, но будущий президент обещал вновь выйти из Парижского соглашение по климату и неоднократно говорил о необходимости увеличения добычи нефти и газа.

Маск и Кеннеди будут работать с Трампом, но в каком качестве?

Дональд Трамп известен тем, что вознаграждает своих сторонников за преданность. Ее проявление оказалось особенно ярким в случае богатейшего человека планеты Илона Маска, который пожертвовал на кампанию Трампа более 133 млн долларов, и Роберта Кеннеди-младшего, независимого кандидата в президенты, снявшегося с гонки и поддержавшего Трампа. Неудивительно, что тот в речи после победы на выборах упомянул и Кеннеди-младшего, и Маска.

Ранее избранный президент заявлял, что Маск возглавит федеральную комиссию по оценке эффективности правительства, которая займется его аудитом и реформированием, чтобы сократить госрасходы и бюрократию. Однако пока роль бизнесмена-визионера остается неясной из-за его обширных бизнес-интересов. Даже если Илон Маск в итоге будет работать вне администрации, похоже, что определенные политические решения будут направлены на то, чтобы вознаградить его или, по крайней мере, защитить его компании SpaceX, Telsa и медиаплатформу X.

Дональд Трамп и Илон Маск, 5 ноября 2024 года Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Роберт Кеннеди-младший - бывший юрист-эколог, известный своими противоречивыми взглядами на устоявшуюся науку о здоровье и деятельностью в антипрививочном движении. Он тоже пока не получил никакой должности, но Трамп дал понять, что у Кеннеди будет благословение на, чтобы "разгуляться" в области здравоохранения. В преддверии выборов Кеннеди заявил о своем желании пересмотреть политику министерства сельского хозяйства США и заставить местные власти отказаться от фторирования воды.

Выступая в Аризоне 11 ноября, он сообщил о своем желании "действовать быстро", чтобы уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения и заменить их 600 новыми назначенцами. Бывший юрист-эколог принадлежит к династии знаменитых политиков-демократов, будучи сыном экс-сенатора от Нью-Йорка Роберта Кеннеди и племянником бывшего президента Джона Кеннеди. И отец, и дядя были убиты в 60-е годы.

Никки Хейли и Майк Помпео остались без должностей

До того, как стало известно о назначении Элиз Стефаник, Трамп объявил, что не будет предлагать должностей в своей новой администрации бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли. Хейли безуспешно участвовала в праймериз, добиваясь выдвижения в кандидаты в президенты от Республиканской партии на минувших выборах.

Никки Хейли и Майк Помпео остались без должностей в новой администрации Дональда Трампа Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Трамп также исключил возможность назначения на какую-либо должность Майка Помпео, во время первого срока Трампа занимавшего посты директора ЦРУ и госсекретаря. Помпео сохранил верность Трампу, но, являясь сторонником курса на сохранение Соединенными Штатами глобального доминирования, теперь, возможно, идеологически не вписывается в новую администрацию.

10 ноября сын президента Дональд Трамп-младший повторно опубликовал в X пост либертарианского подкастера Дэйва Смита, в котором Смит похвалил то, что Помпео остался без должности. The Wall Street Journal, со своей стороны, написал, что Помпео, а также Никки Хейли, остались не у дел, чтобы минимизировать конкуренцию для вице-президента Вэнса на праймериз республиканцев в 2028 года.