Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об отправке тысячи нацгвардейцев в Техас для борьбы с нелегальной миграцией. С 2021 года более 20 штатов отправляли своих силовиков на границу с Мексикой.

В ходе обострения конфликта между республиканскими властями штата Техас и администрацией президента Джо Байдена о контроле над границей с Мексикой губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис объявил об отправке в Техас батальона Национальной гвардии численностью до 1000 человек для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает агентство AP в четверг, 1 февраля.

Это лишь один из многих случаев, когда другие штаты в прошедшие три года направляли полицейских или подразделения Нацгвардии в Техас для пресечения нелегальной миграции из Мексики. Весной 2021 года вскоре после прихода в Белый дом демократа Джо Байдена губернатор Техаса Грег Эббот из-за миграционного кризиса вступил в противостояние с федеральными властями и инициировал не согласованную с ними операцию "Одинокая звезда".

С тех пор Флорида стала одним из более дюжины штатов, отправивших в Техас свои подразделения Нацгвардии при том, что с мая прошлого года Десантис уже откомандировал на границу с Мексикой более тысячи представителей своих силовых структур. Другие республиканские штаты, в том числе Южная Дакота, Арканзас, Оклахома, Небраска, Виргиния и Западная Виргиния ограничились отправкой контингентов в составе от нескольких десятков до сотни нацгвардейцев. Еще более десяти штатов направили в Техас по несколько десятков полицейских.

Конфликт Техаса с Белым домом о контроле над границей с Мексикой

Губернатор Техаса Эббот спорит с федеральными властями США о том, кто, где и в каком объеме обладает полномочиями применять миграционные законы. За прошедшие три года на нескольких участках границы с Мексикой власти Техаса установили несколько рядов колючей проволоки. В январе Верховный суд США постановил, что представители федеральных властей имеют право демонтировать на границе заграждения из колючей проволоки.

С тех пор Техас установил еще больше колючей проволоки в районе городка Игл-Пасс, что не было запрещено постановлением Верховного суда. Администрация Байдена утверждает, что эти заграждения создают опасность и затрудняют федеральной полиции выполнение своих обязанностей. Кроме того, Эбботт в рамках обеспечения безопасности границы установил плавучий барьер на реке Рио-Гранде у Игл-Пасса, что также было оспорено федеральными чиновниками.

Согласно законам, принятым в Техасе, полиции Нацгвардии штата было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов после пересечения границы, хотя такими полномочиями обычно обладают федеральные власти. Новый закон штата, который вступит в силу в марте, позволит местной полиции задерживать мигрантов на всей территории Техаса, если имеются подозрения в нелегальном пересечении границы.

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