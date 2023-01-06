Байден намерен ограничить нелегальную миграцию в США

Президент США предостерег мигрантов из Центральной Америки от попыток незаконно пересечь американскую границу. В то же время он выразил готовность легально принимать из этого региона до 30 тысяч мигрантов в месяц.

Президент США Джо Байден объявил о новых мерах по сдерживанию нелегальной миграции в страну. Он призвал мигрантов из Центральной Америки не отправляться на американскую границу без документов. "Не следует просто так объявляться на границе", - предостерег Байден в ходе речи в Белом доме в четверг, 5 января.

По словам президента, мигрантов, которые пытаются незаконно проникнуть в США наземным путем, впредь будут последовательно выдворять. Байден признал, что, учитывая политическую обстановку, трудно высылать мигрантов в их страны происхождения по соображениям безопасности. В то же время он отметил, что Мексика выразила готовность ежемесячно принимать 30 тысяч таких нелегалов.

Возможность легальной иммиграции

В своей речи Байден сообщил, что Белый дом параллельно желает облегчить иммиграцию желающих из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. По словам президента, при соблюдении ряда условий США могли бы ежемесячно принимать из этих стран до 30 тысяч мигрантов, но желающие сначала должны будут подать соответствующие заявления у себя на родине и пройти проверку на безопасность.

Политика в отношении мигрантов и беженцев является в США острой темой. Оппозиционные республиканцы обвиняют Байдена в слишком мягком обращении с нелегалами. В то же время другие критикуют его за излишнюю, по их мнению, жесткость.

Задержания на границах США

На южной границе США в одно только ноябре было задержано 230 тысяч нелегальных мигрантов. Сотни людей ежегодно гибнут при попытке перебраться в США из Центральной Америки.

Накануне неподалеку от одного из пограничных переходов между штатом Нью-Йорке и канадской провинцией Квебек был обнаружен труп мужчины, сообщила канадская полиция. За последние годы десятки тысяч нелегалов без документов пытались перебраться из США в Канаду. Пограничники задерживают большинство из них. Смертельные исходы на северной границе США весьма редки.

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