 США и Мексика возобновляют спорную программу Трампа по мигрантам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.12.2021

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Мир

США и Мексика возобновляют спорную программу Трампа по мигрантам

По решению Дональда Трампа, мигрантов из Центральной Америки отправляли ходатайствовать об убежище в США в Мексику. Новый президент Джо Байден намеревался покончить с этой практикой, но безуспешно.

Мигранты из Центральной Америки на пути в США

Мигранты из Центральной Америки на пути в США

США и Мексика с понедельника, 6 декабря, возобновляют спорную программу по мигрантам, действовавшую во времена правления президента Дональда Трампа. Согласно этой программе, запущенной в 2018 году, мигранты из Центральной Америки сначала подлежат возвращению в Мексику, с территории которой они должны ходатайствовать об убежище в США.

В рамках программы "Remain in Mexico" с американской границы в Мексику было возвращено около 70 тысяч мигрантов. Преемник Трампа на посту президента США Джо Байден, обещавший в ходе предвыборной кампании более гуманно относиться к беженцам, намеревался остановить эту программу, но федеральный суд на основании исков от штатов Техас и Миссури постановил возобновить ее.

Администрации Байдена не удалось обжаловать это решение в Верховном суде США. В итоге правительство Мексики 2 декабря постановило "по гуманитарным причинам" восстановить спорную программу с 6 декабря.

Критика со стороны правозащитников

Правозащитные организации обвинили Байдена в том, что тот прячется за решение суда вместо того, чтобы искать способы избежать возобновления программы. По словам правозащитников, высланные в Мексику мигранты зачастую вынуждены до 15 месяцев дожидаться решений по их ходатайствам об убежище в исключительно тяжелых условиях.

"Возвращение к этой негуманной политике ухудшит условия и усилит неуверенность людей, ходатайствующих об убежище в США на границе с Мексикой", - констатировали активисты.

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  • Строительство заграждения на границе между США и Мексикой

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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