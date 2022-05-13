 Минимум 11 человек погибли при крушении лодки у берегов Пуэрто-Рико | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.05.2022

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Мир

Минимум 11 человек погибли при крушении лодки у берегов Пуэрто-Рико

Лодка, предположительно перевозившая нелегальных мигрантов с Гаити, перевернулась и затонула в водах Пуэрто-Рико. 31 человека удалось спасти. 11 пассажиров были извлечены из воды уже мертвыми.

Служба береговой охраны США несет вахту у берегов Пуэрто-Рико

Служба береговой охраны США у берегов Пуэрто-Рико

По меньшей мере 11 человек погибли после того, как лодка, предположительно перевозившая нелегальных мигрантов, перевернулась и затонула у побережья Пуэрто-Рико. 31 человека удалось спасти, в том числе 11 женщин, сообщила в четверг, 12 мая, береговая охрана США. Большинство спасенных являются выходцами Гаити и Доминиканской Республики. По сведениям береговой охраны, предполагается, что судно совершало "нелегальный рейс".

Лодка опрокинулась в десяти милях от Десечео, небольшого необитаемого острова между Пуэрто-Рико и Доминиканской Республикой, являющегося территорией Соединенных Штатов, сообщил официальный представитель Погранично-таможенной службы США (CBP) в Twitter. 11 пассажиров были извлечены из воды уже мертвыми. Сколько всего человек находилось на борту, неизвестно. Поиски продолжились в четверг вечером.

Перевернувшаяся лодка и несколько человек без спасательных жилетов были обнаружены около полудня с вертолета пограничной службы. Затем несколько вертолетов и судно береговой охраны приступили к широкомасштабной спасательной операции.

Опасный морской переход

Пролив Мона между Пуэрто-Рико и островом Гаити, где произошел несчастный случай, является обычным маршрутом для зачастую переполненных лодок, перевозящих мигрантов из испаноязычных стран Гаити и Доминиканской Республики в направлении Пуэрто-Рико. Переход связан с трудностями из-за недостаточных мер предосторожности, небезопасных лодок и коварных морских течений.

В марте сотни мигрантов из обедневшего кризисного государства Гаити прибыли на парусных лодках на побережье Флориды. Более 100 человек были перехвачены береговой охраной Соединенных Штатов у берегов Багамских островов.

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  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

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    Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

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    Меркель как символ надежды

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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