Десятки мигрантов и беженцев спасены у берегов Франции

Военно-морские силы Франции спасли 80 мигрантов и беженцев (42 мужчины, 18 женщин, включая одну беременную, и 20 детей) в проливе Па-де-Кале после неудачных попыток добраться до Великобритании на двух лодках. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря.
По ее данным, в спасении принимал участие патрульный катер. Он взял на борт сначала 35 человек, а позднее - еще 45. Все они были доставлены во французский порт Кале, где около 13.15 по местному времени (14.15 мск) их взяли под охрану подразделение ведомственной пожарно-спасательной службы и пограничная полиция.
В префектуре Франции предостерегают от незаконных попыток пересечь Ла-Манш
Все спасенные живы и здоровы благодаря оперативным действиям профильных служб, указали в префектуре. Там предостерегли мигрантов и беженцев, планирующих пересечение Ла-Манша, напомнив об оживленном судоходстве и сложными погодными условиями в этом районе.
Ранее на пляже в Дане были обнаружены 52 мигранта, которые вернулись на берег после того, как у их лодки возникли проблемы с мотором.
Число стремящихся попасть в Великобританию через пролив возросло
За последние два года резко возросло число попыток незаконно переплыть Ла-Манш из Франции в сторону Великобритании, отметило агентство AFP. В 2020 году более 9500 человек пересекли или пытались пересечь британскую границу на этом направлении - в четыре раза больше, чем в 2019 году. Шесть человек погибли, еще трое были объявлены пропавшими без вести.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина