Более 90 беженцев утонули у побережья Ливии

В результате крушения двух лодок с беженцами у побережья Ливии утонули более 90 человек, включая женщин и детей. Как сообщила Международная организация по миграции (МOM) в четверг, 12 ноября, лодка, на борту которой находилось более 120 человек, перевернулась неподалеку от города Хомс на западе страны. Рыбакам удалось спасти 47 беженцев. Из воды поднято 31 тело. Поисковые работы продолжаются.

В тот же день международная благотворительной организации "Врачи без границ" сообщила в своем Twitter, что при крушении лодки к западу от города Сурман утонули 20 человек. Спасти удалось лишь трех женщин.

"Гибель людей в Средиземноморье является проявлением неспособности государств предпринять решительные действия по развертыванию столь необходимой поисково-спасательной системы на самом смертоносном маршруте в мире", - заявил, комментируя очередную трагедию в Средиземноморье, глава миссии МOM в Ливии Федерико Сода.

По данным организации, только в этом году при попытке перебраться в Европу утонули по меньшей мере 900 человек. 11 000 были задержаны береговой охраной и возвращены в Ливию, где, заявляют в МOM, их права могут нарушаться, они могут быть арестованы или попасть в руки торговцев людьми.

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