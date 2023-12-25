В Мексике тысячи мигрантов отправились маршем к границе США

Организованная колонна людей двинулась с юга Мексики к границе США . В шествии, которое озаглавлено организаторами как "Исход из бедности", участвуют тысячи мигрантов, находящиеся в Мексике транзитом на предположительном пути в США, пишет в понедельник, 25 декабря, агентство AFP.

В колонне, по данным организаторов марша, находятся представители 24 государств, в том числе из стран Африки и Азии. Агентство Reuters со ссылкой на региональные мексиканские власти пишет, что в шествии участвуют более 8 тысяч человек. Они стартовали в городе Тапачула и намерены добраться до границы с США. О дальнейших намерениях участников шествия не сообщается.

Согласно заверениям организаторов акции, "Исход из бедности" - это протест против ужесточения миграционного законодательства со стороны мексиканских властей. По данным активистов, те некоторое время назад прекратили выдавать иностранцам разрешения на транзит через страну.

США требуют от Мексики ограничить транзит мигрантов

Ужесточение правил транзита со стороны Мексики может быть связано с требованиями США снизить приток нелегальных мигрантов через южную границу. В последние недели в Штатах велись ожесточенные дискуссии по этому поводу - представители Республиканской партии в Конгрессе США из-за ситуации на границе отказывались одобрить выделение помощи Украине для защиты от российского вторжения и Израилю в его борьбе против ХАМАС.

Мигранты начали шествие в Мексике накануне прибытия в страну госсекретаря США Фото: Edgar H. Clemente/AP Photo/picture alliance

Вопрос нелегальной миграции будет обсуждаться на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и представителями органов внутренней безопасности США с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в среду, 27 декабря. Ранее Обрадор заявил, что Мексика предпримет более жесткие меры в этой сфере.

По данным представителей американской пограничной службы, ежедневно границу Мексики и США пересекают порядка десяти тысяч человек.

Европа стоит на пороге миграционного кризиса

В ЕС уже несколько месяцев также наблюдаются осложнения ситуации, связанной с прибытием нелегальных мигрантов. Речь идет не только о мигрантах из стран Африки, чаще всего прибывающих в Европу через Средиземное море, но и о гражданах третьих стран, которых организованно подвозят к границе Финляндии со стороны России.

Финский президент Саули Ниинистё считает, что наплыв мигрантов через РФ - это "месть Кремля" за вступление страны в НАТО. Финляндия ранее закрыла все КПП на границе с Россией, пытаясь предотвратить наплыв мигрантов. В середине декабря финские власти ослабили ограничения, но менее чем через сутки после этого вынуждены были вновь закрыть КПП.

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