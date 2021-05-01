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Стена на границе США и Мексики

Строительство заграждения на границе США с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он пытался осуществить за время своего президентства.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в 2016 году, одной из главных тем своей предвыборной кампании сделал борьбу с нелегальной иммиграцией. Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. Одним из его предвыборных обещаний было строительство стены на границе с Мексикой протяженностью 3200 км. Он обещал, что за эту стену заплатит Мексика, что она делать категорически отказалась. В результате Трамп неоднократно пытался получить средства на строительство пограничного заграждения из американского бюджета, из-за чего постоянно вступал в конфликты с Конгрессом. Сменивший Трампа на посту главы государства в 2021 году Джозеф Байден подписал указ, остановивший возведение стены.

Пентагон останавливает строительство стены на границе

Пентагон останавливает строительство стены на границе 01.05.2021

Проекты по возведению стены на границе на деньги Минобороны США остановлены. Джо Байден ранее подписал указ о прекращении работ.

Германия откажется от Северного потока - 2 уже осенью? DW Новости (31.03.2021) 31.03.2021

Судьба "Северного потока-2" может измениться коренным образом уже к концу нынешнего года. И причина тому вовсе не санкции США, а Германия, которая до сих пор отстаивала этот проект. Дело в том, что осенью в ФРГ пройдут выборы и к власти могут прийти ярые противники газопровода.

Десятки тысяч мигрантов надеются попасть в США (31.03.2021) 31.03.2021

По меньшей мере 150 тысяч просителей убежища с детьми были задержаны пограничными патрулями США за последние недели и отправлены под стражу. Волонтеры следят, чтобы к ним хорошо относились и ждут решения администрации Байдена.

Новая миграционная политика Байдена: стена Трампа на границе с Мексикой пала? (09.03.2021) 09.03.2021

Джо Байден собирается смягчить миграционную политику. Он собирается впустить в США 25 тысяч просителей убежища из Мексики. Но поток не иссякает. Только в феврале на границе задержаны 100 тысяч новых мигрантов.
Президент США Трамп помиловал своего бывшего главного стратега Бэннона

Президент США Трамп помиловал своего бывшего главного стратега Бэннона 20.01.2021

Стив Бэннон во многом способствовал победе Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Он был задержан летом 2020 года по обвинению в растрате пожертвований на строительство пограничной стены с Мексикой.
Самый длинный контрабандный туннель обнаружен на границе США и Мексики

Самый длинный контрабандный туннель обнаружен на границе США и Мексики 30.01.2020

Строители туннеля оборудовали путь длиной 1,3 километра лифтом, рельсовой системой, вентиляцией и электричеством. Туннель настолько глубокий, что знаменитая стена Трампа для него не помеха.

Сенату США удалось предотвратить шатдаун в стране

Сенату США удалось предотвратить шатдаун в стране 20.12.2019

Приняв бюджет на 2020 год, демократы и республиканцы общими усилиями предотвратили шатдаун в США. Новый бюджет предусматривает в том числе строительство стены на границе с Мексикой.
Пограничник США ранил россиянина на границе с Мексикой

Пограничник США ранил россиянина на границе с Мексикой 15.11.2019

Россиянин предположительно пытался нелегально попасть в США. После потасовки при задержании американский пограничник применил огнестрельное оружие.
Конгресс США вновь отверг меры Трампа по сооружению стены на границе с Мексикой

Конгресс США вновь отверг меры Трампа по сооружению стены на границе с Мексикой 27.09.2019

Палата представителей, вслед за Сенатом, вновь приняла резолюцию об отмене указа Трампа о введении режима ЧС на южной границе. Этот указ позволяет Трампу выбивать средства на строительство спорной стены.

США продлят на год присутствие военных на границе с Мексикой

США продлят на год присутствие военных на границе с Мексикой 11.09.2019

В настоящее время около 4900 американских военных несут службу на границе с Мексикой "для защиты США от наркотраффика и нелегальных мигрантов".
Трамп перераспределит средства из программы противодействия России

Трамп перераспределит средства из программы противодействия России 05.09.2019

По словам лидера демократического меньшинства в Сенате, Вашингтон планирует направить 771 млн долларов из Европейской оборонной инициативы на строительство стены с Мексикой.

Пентагон выделил 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Пентагон выделил 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой 04.09.2019

Ободренный решением Верховного суда, Трамп получит от Пентагона 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Ради ее строительства будут заморожены другие 127 проектов.
Суд разрешил Трампу использовать деньги Пентагона для строительства стены

Суд разрешил Трампу использовать деньги Пентагона для строительства стены 27.07.2019

Попытка президента США воспользоваться деньгами Минобороны для строительства пограничной стены с Мексикой была объектом судебных тяжб в различных судах. Верховный суд США принял сторону Трампа.
Трамп грозит массовой высылкой нелегальных мигрантов из США

Трамп грозит массовой высылкой нелегальных мигрантов из США 18.06.2019

На следующей неделе миграционная служба США приступит к выдворению из страны миллионов нелегальных мигрантов, сообщил президент страны Дональд Трамп.
Меркель присвоили почетную докторскую степень в Гарварде

Меркель присвоили почетную докторскую степень в Гарварде 30.05.2019

Гарвардский университет присвоил канцлеру ФРГ почетную докторскую степень. В своей речи Меркель косвенно раскритиковала политику Трампа, не упомянув при этом президента США.
Суд в Калифорнии заблокировал средства на сооружение стены с Мексикой

Суд в Калифорнии заблокировал средства на сооружение стены с Мексикой 25.05.2019

Судья из Калифорнии объяснил запрет на использование денег из оборонного бюджета на строительство стены с Мексикой тем, что Конгресс не выделил эти деньги исключительно для данной цели.

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