Стена на границе США и Мексики

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Строительство заграждения на границе США с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он пытался осуществить за время своего президентства.
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в 2016 году, одной из главных тем своей предвыборной кампании сделал борьбу с нелегальной иммиграцией. Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. Одним из его предвыборных обещаний было строительство стены на границе с Мексикой протяженностью 3200 км. Он обещал, что за эту стену заплатит Мексика, что она делать категорически отказалась. В результате Трамп неоднократно пытался получить средства на строительство пограничного заграждения из американского бюджета, из-за чего постоянно вступал в конфликты с Конгрессом. Сменивший Трампа на посту главы государства в 2021 году Джозеф Байден подписал указ, остановивший возведение стены.
Судьба "Северного потока-2" может измениться коренным образом уже к концу нынешнего года. И причина тому вовсе не санкции США, а Германия, которая до сих пор отстаивала этот проект. Дело в том, что осенью в ФРГ пройдут выборы и к власти могут прийти ярые противники газопровода.
Джо Байден собирается смягчить миграционную политику. Он собирается впустить в США 25 тысяч просителей убежища из Мексики. Но поток не иссякает. Только в феврале на границе задержаны 100 тысяч новых мигрантов.