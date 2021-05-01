Стена на границе США и Мексики

Строительство заграждения на границе США с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он пытался осуществить за время своего президентства.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в 2016 году, одной из главных тем своей предвыборной кампании сделал борьбу с нелегальной иммиграцией. Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. Одним из его предвыборных обещаний было строительство стены на границе с Мексикой протяженностью 3200 км. Он обещал, что за эту стену заплатит Мексика, что она делать категорически отказалась. В результате Трамп неоднократно пытался получить средства на строительство пограничного заграждения из американского бюджета, из-за чего постоянно вступал в конфликты с Конгрессом. Сменивший Трампа на посту главы государства в 2021 году Джозеф Байден подписал указ, остановивший возведение стены.