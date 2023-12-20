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Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января

Павел Мыльников
20 декабря 2023 г.

В переговорах о помощи Киеву остаются сложности, заявили сенаторы Шумер и Макконнелл. Ранее Минобороны США предупредило, что деньги для военной поддержки Украины могут закончиться к 30 декабря.

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Флаги США и Украины в Вашингтоне
Президент США в декабре одобрил новый пакет военной помощи КиевуФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине лишь в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного во вторник, 19 декабря.

Переговорщики "добились обнадеживающего прогресса", однако "сложные вопросы остаются", указали политики. "Участники переговоров будут усердно работать в период декабрьских и январских перерывов, и наша цель - добиться чего-то, как только мы вернемся", - подчеркнул Шумер в беседе с журналистами.

Кроме того, после каникул законодателей продолжатся их переговоры об обеспечении безопасности границы Соединенных Штатов. Сенатор-республиканец от Южной Дакоты Джон Тьюн упрекнул демократов в нерасторопности.

Пентагон видит риск исчерпания средств для военной помощи Украине

Вашингтон к концу октября выделил на военную поддержку Киева уже 43,8 млрд долларов с момента вторжения российских войск в соседнюю страну, подсчитал Институт мировой экономики в Киле (IfW). Ранее в Белом доме заявляли, что министерство обороны США использовало 97 процентов из средств, полученных на помощь Украине. Между тем в Пентагоне предупредили, что средства для военной помощи Киеву закончатся к 30 декабря, если законодатели не смогут договориться.

Конгресс США еще не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре президент США Джозеф Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств. В середине декабря глава Белого дома одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов.

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