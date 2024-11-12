NYT: Трамп сделает госсекретарем критика помощи Киеву Рубио

Республиканец Дональд Трамп, избранный на пост 47-го президента США, планирует назначить на должность госсекретаря сенатора из Флориды Марко Рубио. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на три информированных источника. Аналогичную информацию распространяют и другие СМИ: американский телеканал CBS, а также британская медиакомпания BBC.

Как рассказали собеседники NYT, Трамп еще может изменить свое мнение в последнюю минуту, но, судя по всему, он все же сделал ставку на Рубио, которого он рассматривал ранее как возможного кандидата на пост вице-президента.

Взгляды Марко Рубио

Марко Рубио был избран в Сенат США в 2010 году. С тех пор он занимал позиции "ястреба" во внешней политике, требуя, в частности, от Вашингтона жесткого курса в отношении Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы, напоминают журналисты. Что касается войны России против Украины, то в последнее время, как фиксируют наблюдатели, Марко Рубио все чаще поддерживает Трампа в этой связи, повторяя, что этот конфликт зашел в тупик и "его пора довести до разрешения".

Несмотря на то, что в прошлом он жестко отзывался о России, ожидается, что случае назначения его на пост главы Госдепа Рубио будет проводить вероятный план Трампа, осуществляя давление на Киев, принуждая его договариваться с Москвой и отказаться от вступления в НАТО, указывают авторы.

В недавних интервью Марко Рубио подчеркивал, что конфликт между Москвой и Киевом должен быть урегулирован путем переговоров, и Киев не может рассчитывать на возвращение всей территории, оккупированной Россией. Республиканец также голосовал против дополнительной военной помощи Украине от США, напоминает BBC.

В то же время Рубио выражает безоговорочную поддержку Израилю, ведущему в секторе Газа войну против напавшей на это государство 7 октября 2023 года террористической организации ХАМАС. NYT приводит ответ Рубио на вопрос одного из активистов за мир на Ближнем Востоке, заданный ему в конце прошлого года и касающегося того, что он думает о многочисленных палестинских жертвах среди мирного населения. "Я думаю, что на 100 процентов виноват ХАМАС", - заявил тогда сенатор.

Журналисты указывают, что Рубио работал в комитете Сената по международным отношениям и в комитете Сената по разведке, и, скорее всего, пройдет через процесс утверждения на должность госсекретаря.

К сегодняшнему дню Дональд Трамп уже принял несколько решений о назначениях. В частности, он планирует предоставить должность советника по национальной безопасности республиканцу, депутату Палаты представителей Конгресса от Флориды Майклу Уолтцу. В то же время место постпреда США при ООН, как сообщается, достанется члену Палаты представителей от штата Нью-Йорк, республиканке Элиз Стефаник.

Отношения Дональда Трампа и Марко Рубио

В 2016 году Марко Рубио соревновался с Трампом за право стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США. В ходе той кампании Трамп пренебрежительно называл его "малышом Марко" (Little Marco), да и Рубио, в свою очередь, не скупился на обидные комментарии, вспоминают американские СМИ. Так, он называл Трампа "мошенником" и "самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента".

Между тем после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Марко Рубио пошел на курс сближения, консультировал его неформально по внешнеполитическим вопросам и даже помог Трампу подготовиться к дебатам с тогдашним кандидатом от демократов Джо Байденом, пишет NYT.