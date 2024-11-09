"Мирный план": Трамп еще молчит, Украина уже дискутирует

Украинцы дискутируют о возможных сценариях, к которым избранный президент США Дональд Трамп может склонять Украину после прихода к власти. Он ведь обещал своим избирателям остановить войну в Украине "за 24 часа".

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, официально еще не представил ни одного плана о том, как он надеется остановить войну в Украине. В то же время, как пишут СМИ, дискуссии на эту тему в его команде ведутся.

Как сообщило на днях издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника, близкие к Трампу, один из планов состоит, например, в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет, а Вашингтон будет продолжать поставлять Украине оружие для сдерживания дальнейших нападений РФ

По данным WSJ, все предложения предполагают "замораживание" войны - таким образом может быть закреплен захват Россией примерно 20 процентов территории Украины. Издание The Telegraph со ссылкой на свои источники написало, что в рамках плана заморозки войны Трамп может призвать европейские войска обеспечить безопасность в 1300-километровой буферной зоне между армиями Украины и РФ.

О чем говорят в соцсетях

Поэтому некоторые в Украине не исключают, что США после инаугурации Трампа будут настойчиво навязывать Киеву неприемлемые для него сценарии, которые могут в дальнейшем привести к "тихой оккупации" Украины Россией после "замораживания" войны.

"Смешно читать оптимистичные грезы о том, как Трамп поставит Россию на место и даст оружие, и закончит войну. Чувствую, с его победой, проиграли мы. Его метод - это соглашение с агрессором, террористом, геноцидником, военным преступником", - пишет в соцсети Х пользователь с никнеймом "Стрикоза".

"Ключевое, что они не понимают или делают вид, что не понимают - мы нужны Путину не для любви (братской или не очень). А как пушечное мясо, рабочие муравьи для штурма европейского бастиона", - пишет пользовательница Facebook Оксана Лисяк .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Киеве Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

"По моему мнению, все будет просто. Трамп скажет, что все "порешал", закроет финансирование Украины, а потом скажет, что вся дальнейшая ответственность лежит на Европе. Разбирайтесь и грейтесь сами. Украина - это же Европа. А я все сделал", – комментирует в Facebook украинский журналист Андрей Герасим.

"Оптимальный для нас вариант: Европа приходит в себя и начинает правильно финансировать оборону, - считает военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько. - То есть, в том числе - справедливо платит Украине за наш вклад кровью в истощение и сдерживание РФ. Ей помогают Япония и Южная Корея. Это создаст правильную базу для сохранения трансатлантического единства, поскольку вписывается в видение Трампа и снизит риски европейского сговора с Китаем, а через него - с Россией".

Готовы ли это бремя взять на себя европейцы пока не известно, поэтому вопрос выбора продолжения войны или переговоров повис сейчас в воздухе.

Огрызко: Трампу нужно все объяснить "с калькулятором в руках"

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко Фото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture-alliance

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призывает не принимать предложения, которые не устраивают украинцев. "Для некоторых на Западе избавиться от проблем, пожертвовав Украиной, - лучший выход. Этот цинизм никуда не делся и он будет продолжаться. Эти циники вокруг Трампа будут склонять его именно к такому варианту, потому что он самый легкий. А мы должны повернуть эту идеологию в другую сторону и сказать Трампу: "Смотри, мы тебе предлагаем вещи, которые тебе будут выгодны. Ты заработаешь на том, что усилишь Украину, десятки и сотни миллиардов долларов", - сказал Огрызко в интервью Radio NV.

По убеждению бывшего министра иностранных дел, Украине нужно перехватить инициативу и еще до инаугурации Трампа четко и ясно, "с калькулятором в руках", объяснить ему, о чем идет речь. В частности, что увеличение помощи Украине будет означать увеличение средств, которые будут оставаться в США по оборонным заказам, отметил Огрызко.

Оправдается ли расчет на тщеславие Трампа?

Некоторые надеются на тщеславие Трампа: мол, он не может позволить себе проиграть войну в Украине, потому что победа Путина стала бы серьезным ударом по могуществу США. Политолог Игорь Рейтерович из Киевского национального университета ожидает, что Трамп постарается содействовать завершению войны и делать это на справедливых условиях, хотя эти условия и будут предусматривать определенный компромисс.

"Две трети его избирателей поддерживают Украину в войне с Россией. И если Трамп пойдет на уступки России, это воспримут крайне негативно, в том числе и его однопартийцы. Потому что Трамп говорит о "Великой Америке", а это означает восстановление ее геополитического влияния и роли в геополитическом раскладе, которые есть сейчас в мире", - заявил Рейтерович в интервью DW. По его мнению, Дональд Трамп любит тщеславие и это может сыграть Украине "на руку".

В то же время Рейтерович не исключает, что команда Трампа будет сознательно делать противоречивые заявления относительно войны и вбрасывать разнообразные сценарии, чтобы протестировать реакцию Европы, России и самой Украины на разнообразные предложения закончить войну, которую развязала РФ в Украине. "У нас многовариантное будущее. В любой момент этот сценарий может измениться. Единственное, что их объединяет, что Трамп точно хочет закончить войну. Но условия завершения – это предмет для дискуссий. Есть понимание, что это должен быть компромисс, но предел этого компромисса пока неизвестен", - говорит Рейтерович.

В Украине растет поддержка идеи переговоров

Последствия российского ракетного удара по Запорожью Фото: Dmytro Smolienko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Тем временем из-за ухудшения ситуации на фронтах, истощения ресурсов и сил из-за постоянных обстрелов мирных городов, значительная часть украинцев постепенно меняет свое мнение по поводу переговоров с Россией. Это показал недавний социологический опрос Центра Разумкова. Если осенью прошлого года идею переговоров с Россией поддерживали 21% опрошенных, то в этом году их уже 35%.