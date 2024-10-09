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Зеленский готов смягчить позицию по переговорам с Россией

Сергей Ромашенко
9 октября 2024 г.

Публично Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на полном выводе войск РФ из Украины. Однако украинские чиновники дали понять, что Киев готов признать необходимость окончания войны, сообщило агентство Bloomberg.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать условия переговоров с Россией и закончить войну, сообщило во вторник, 8 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров украинского президента, и лидеров западных государств.

Публично Зеленский по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск из Украины и исключает торг по поводу оккупированных территорий, но украинские чиновники дали понять, что они готовы признать необходимость окончания войны и занять "более гибкую" позицию, сказали агентству собеседники, близкие к НАТО.

По словам одного из них, предложенный Зеленским в сентябре "план победы" встретил прохладный прием в Вашингтоне и западные союзники усилили давление, чтобы Киев представил более конкретный сценарий. Ситуация на фронте, сложности с финансированием и грядущие президентские выборы в США побуждают союзников Украины "более внимательно рассмотреть возможность прекращения конфликта путем переговоров", отмечает Bloomberg.

"План победы" Зеленского

Один из ключевых пунктов "плана победы" Зеленского предполагает гарантии безопасности для Украины, аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО. Но один из собеседников Bloomberg отметил, что надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно от США, будут фактически означать членство Украины в альянсе. Поскольку Россия рассматривает членство Украины в НАТО как невозможный исход, неясно, какая формула позволит усадить все стороны за стол переговоров, сказал источник.

Официально Украина настаивает на реализации предложенной Зеленским "формулы мира", которая включает в себя возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с оккупированных территорий.

Президент РФ Владимир Путин в середине июня представил свой план завершения конфликта. Он включает вывод украинских войск из всех аннексированных регионов Украины, включая Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, признание Киевом утраты контроля над этими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление за страной безъядерного статуса, а также снятие западных санкций с России. В Киеве этот план сразу же отвергли, назвав его неприемлемым.

 

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