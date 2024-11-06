Победа Трампа: черный день для Киева или новые возможности?

Победа Дональда Трампа на выборах в США стала главной темой дискуссий в Украине. Шок, шутки, ожидание "окончания войны за 24 часа" - как украинцы реагируют на результаты голосования в США.

"Трамп обещал за сутки остановить войну. Поэтому у нашей роты амбициозные планы на выходные", - в шутку написал в соцсети Facebook украинский журналист, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Казарин после того, как стало понятно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы.

Подобные настроения с шутками и мемами заполонили украинский сегмент социальных сетей после победы Трампа на президентских выборах в США. Некоторые украинские пользователи соцсетей выражали разочарование выбором американского народа и называли победу Трампа "черным днем ​​для Украины".

"Дональд Трамп. Приехали. Мир в очередной раз свернул не туда… Путин празднует, Орбан празднует, Маск открывает шампанское. Сегодня праздник у очень многих очень неприятных людей", - прокомментировал победу Трампа инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса.

Некоторые украинцы сравнивали победу Трампа с победой Владимира Зеленского и приходом к власти в 2019 году в Украине монобольшинства, а некоторые успокаивали себя и других, что "работать можно с любой властью США", но при этом нужно прилагать собственные усилия.

Поздравления из Киева и надежда на приближение мира в Украине

Одним из первых Дональда Трампа поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский. Причем сделал он это не в Telegram, где обычно публикует свои обращения - Зеленский написал поздравление в соцсети Х, принадлежащей соратнику Трампа, миллиардеру Илону Маску.

"Помню нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", - написал Зеленский. Победу Трампа на выборах он назвал "впечатляющей".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя победу Трампа, выразил надежду, что Украина и США будут работать вместе для укрепления украино-американского стратегического партнерства и приближения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

Приветствовал Трампа и бывший украинский президент Петр Порошенко. Он надеется, что при президентстве Трампа "мы сможем положить конец захватнической войне России против Украины и всего Свободного мира" и отметил союзнические отношения Украины и США.

Надежда получить разрешение на применение дальнобойного оружия

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" по США и Великобритании Александр Краев отмечает, что мир в Украине не наступит через несколько дней, как обещал Дональд Трамп в своих предвыборных речах, поскольку сейчас ему будет не до Украины. В связи с этим официальному Киеву следует использовать последнее окно возможностей для продвижения своих интересов, в частности, относительно разрешения на применение дальнобойного оружия.

"Трамп не будет заниматься сразу внешней политикой, ему нужно еще сбалансировать Конгресс, договориться о формировании своего кабинета, нужно провести много внутренних реформ, поэтому Украине не стоит ждать быстрых результатов. Пока еще 76 дней президентом будет Байден, Украине надо намекнуть его администрации, что нужно хоть сейчас быть смелее и принять сложные решения, которых так ждут в Украине", - прокомментировал DW Александр Краев.

Аналитик считает, что в дальнейшем Трамп может "продолжить этот трек", если Украина будет демонстрировать готовность к мирным переговорам, а российская сторона будет настаивать на своих требованиях. "На самом деле все не катастрофически и не апокалиптически для Украины с возвращением Трампа, но все очень рискованно. Поскольку с Трампом ты не можешь быть до конца уверен, каким будет результат, поэтому впереди у Украины очень много работы", - прогнозирует Краев.

Боевые действия вблизи Покровска, октябрь 2024 года Фото: Maciek Musialek/Anadolu(picture alliance´

Киев будут настойчиво склонять к мирным переговорам?

Многие в Украине не исключают, что по возвращении в Белый дом Трамп и его команда начнут принуждать как украинскую, так и российскую стороны к миру, используя все рычаги давления. Такого мнения придерживается и исполнительный директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, эксперт по международной политике Петр Бурковский. В разговоре с DW он указывает на то, что с победой Трампа выросла неопределенность, какой будет политика США в отношении Украины.

"Если команда Трампа предложит план на существующих сейчас условиях - закрепление линии фронта как новой границы Украины - и найдет аргументы заставить Россию принять это, то нам придется принимать эти условия. Другой сценарий: если команде Трампа не удастся принудить РФ к прекращению войны, тогда Украина получит все средства, чтобы продолжить войну и нанести поражение России. Потому что последнее, что хочет Трамп, так это казаться слабаком на внешнеполитической арене", - считает Бурковский.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что риском для Украины было то, что выборы в США могли закончиться политической эскалацией и кризисом, в результате которого могла вообще прекратиться помощь США Киеву. Еще одним нереализовавшимся риском он называет победу оппонентки Трампа, кандидата от демократов Камалы Харрис. "Если бы победила Харрис, тогда бы часть Конгресса контролировали республиканцы и из-за политического противостояния опять повторилась бы ситуация, когда помощь для Украины была заблокирована на полгода. Сейчас этот риск снят. Но теперь Трамп будет точно инициировать переговоры между Украиной и Россией, и на время его президентства могут быть заблокированы переговоры о членстве Украины в НАТО - это будет подарок Путину", - сказал Фесенко.

"Принять реальность" после выборов в США

Украинские политики из разных политических лагерей сходятся в том, что украинской дипломатии предстоит много работы, чтобы США оставались на стороне Киева в войне, которую развязала Россия. "Трамп, как когда-то Зеленский, тоже верит, что посмотрит в глаза Путину и решит все проблемы. Часть его избирателей тоже в этом убеждена. В конце концов все равно судьбу мира будет решать украинский солдат. Но в такой ситуации наше государственное управление должно взрослеть и становиться более ответственным", - написал в Facebook депутат оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что Украина должна максимально использовать те возможности, которые будут появляться при президентстве Трампа, и создавать другие, выгодные для страны, а не надеяться, что Украине будут помогать по умолчанию. "То, что мы не можем изменить, нужно принять и научиться жить с этим. В идеале использовать. Из хорошего - не будет затягивания объявления результатов. В случае победы Харрис это могло бы тянуться очень долго, давая возможность Путину усилить преимущество. Сейчас же его втянут в переговоры при неидеальных для него условиях. Идеальных для нас пока тоже не просматривается. Поэтому мы должны быть очень осторожными и консолидированными", - написал Юрчишин в Facebook.