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В США республиканцы Трампа получают большинство в Сенате

Сергей Ромашенко
6 ноября 2024 г.

До сих пор большинство в верхней палате Конгресса имели демократы. Они получали его благодаря поддержке со стороны четырех независимых сенаторов, которые регулярно голосовали вместе с ними.

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в ВашингтонеФото: picture-alliance/J. Schwenkenbecher

На выборах в Конгресс США республиканцы Дональда Трампа обеспечили себе большинство в верхней палате - Сенате, сообщили информагентство AP и телеканал Fox News в среду, 6 ноября, со ссылкой на опросы избирателей и первые подсчеты голосов. До сих пор минимальное большинство в Сенате имели демократы. Они обеспечивали его себе благодаря поддержке со стороны четырех независимых сенаторов, которые регулярно голосовали вместе с ними.

Республиканцам удалось взять верх на выборах в Сенат во многом благодаря победе сенатора-республиканки Деб Фишер из штата Небраска, которой удалось отстоять свое место в упорной борьбе с независимым кандидатом Даном Осборном. Это позволило республиканцам преодолеть барьер и получить контроль над верхней палатой.

Ключевая роль Конгресса США

Поддержка со стороны Конгресса имеет для президента США ключевое значение. Глава американского государства, не располагающий поддержкой в обеих палатах, часто сталкивается с огромными вызовами. Конгресс принимает бюджет США и обладает правом законодательной инициативы.

Конкретно Сенат утверждает ключевые назначения в администрации США. Без поддержки со стороны верхней палаты президент не может провести кандидатов на посты министров, послов и судей, поскольку все высокие назначения должны быть утверждены сенаторами. Это означает, что Сенат имеет значительное влияние на персональный состав и дееспособность Белого дома.

Выборы в Палату представителей и референдумы

Параллельно с выборами президента в США проходят выборы в Конгресс, где решается судьба всех 435 мест в нижней Палате - Палате представителей - и 34 мест в Сенате.

Параллельно во многих штатах проходили референдумы по таким спорным темам, как аборты и легализация марихуаны. Подсчет голосов на выборах в Конгресс пока не завершен, и демократы во главе с действующим президентом Джо Байденом и кандидатом на высший государственный пост Камалой Харрис надеются получить большинство.

 

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