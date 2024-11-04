Выборы президента США: откуда берутся деньги у кандидатов

Кандидаты в президенты США традиционно тратят на свои избирательные кампании огромные суммы. Нынешние выборы не стали исключением. Кто и как финансирует гонку Трампа и Харрис?

Кандидаты в президенты США традиционно тратят на свои кампании очень много денег. Получить их они могут разными способами: от частных доноров, комитетов политического действия (PAC) или государства. Последний вариант, впрочем, связан со строгими ограничениями по расходам, поэтому основные кандидаты давно к нему не прибегали.

Нынешняя президентская кампания в США не стала исключением. 3 ноября телеканал NBC сообщил, что всего за 7 дней на политическую рекламу в Америке был потрачен без малого миллиард долларов.

Сколько денег собрали Камала Харрис и Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, по данным вашингтонской НКО OpenSecrets, которая отслеживает движение денег на американских выборах, к 30 сентября собрала на свою кампанию более 906 млн долларов. В эту сумму входят и взносы на кампанию Джо Байдена, который принял решение выйти из президентской гонки и поддержать кандидатуру вице-президента.

Еще 359 млн долларов в поддержку кандидата от демократов собрали внешние группы. Всего, таким образом, в предвыборный фонд Харрис поступило более 1,27 млрд долларов. Почти 56% от этой суммы - из крупных пожертвований, 44% - от небольших взносов (до 200 долларов).

Выдвинутый республиканцами Дональд Трамп, в свою очередь, собрал 367,1 млн долларов через официальную кампанию. От сторонних групп ему поступило еще 572,8 млн долларов, в результате чего общий объем финансирования, по данным OpenSecrets, составил почти 940 млн.

При этом крупные взносы на кампанию Трампа составили больше 68% от всех имеющихся у него средств.

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Деньги не всегда гарантируют кандидату победу на выборах

На двух последних президентских выборах Дональд Трамп потратил меньше своих оппонентов - Хиллари Клинтон и Джо Байдена. При этом проиграл он лишь однажды - в 2020 году. По словам Дэна Маллинсона, доцента кафедры государственной политики и управления Пенсильванского государственного университета в Харрисбурге, это показывает, что бюджет кампании имеет значение, но не может сам по себе обеспечить победу того или иного кандидата.

Тем не менее, пожертвования играют существенную роль, поскольку президентские кампании в США "превратились в предприятия на миллиарды долларов", отмечает в разговоре с DW Маллинсон. "Кандидатам, партиям, комитетам политических действий и другим организациям необходимо собирать значительные суммы для проведения национальных кампаний", - поясняет эксперт.

Сколько денег собрали кандидаты в Конгресс США

В этом избирательном цикле в США деньги на свои кампании собирают не только кандидаты в президенты. Параллельно американцы выберут 34 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей.

В ходе предвыборной гонки все кандидаты в Сенат суммарно собрали 1,38 млрд долларов, подсчитал OpenSecrets. Баллотирующиеся в палату представителей, в свою очередь, смогли собрать 1,78 млрд.

Кто может жертвовать на президентские кампании в США

Федеральная избирательная комиссия США устанавливает строгие правила относительно того, кто может делать пожертвования кандидатам. Таким правом обладают только граждане страны и обладатели грин-карты. Кроме того, для всех видов пожертвований существует допустимый лимит.

Прямые взносы в пользу кандидатов или партий на федеральных выборах запрещается делать также федеральным государственным подрядчикам, корпорациям, национальным банкам, профсоюзам и некоммерческим организациям. Однако для некоторых из них разрешены пожертвования через специальные комитеты политического действия.

Что такое PAC и Super PAC

Комитеты политического действия, известные под аббревиатурой PAC, уже давно стали частью американской избирательной системы. Они собирают взносы для работы от имени кандидатов или избирательных инициатив. При этом объем пожертвований для них также ограничен, а списки доноров должны быть открытыми.

В 2010 году Верховный суд США разрешил профсоюзам и корпорациям финансировать выборные кампании через PAC. Это решение привело к появлению так называемых super PAC (супер-комитет политического действия) - групп, которые могут собирать неограниченные суммы от частных лиц, профсоюзов и корпораций, сохраняя анонимность пожертвований.

При этом PAC и super PAC не могут жертвовать деньги кандидату напрямую и должны действовать автономно. Хотя некоторые правила, касающиеся скоординированной агитации, были смягчены.

Проблемы с крупными пожертвованиями на кампании

У многих избирателей существующая в США система пожертвований создает впечатление, что деньги равнозначны легкому доступу к политикам. Это потенциально может привести к коррупции или подорвать доверие к демократии.

Богатые американцы, вроде Мелинды Гейтс или Джорджа Сороса, либо пожертвовали миллионы группам, которые поддерживают Камалу Харрис, либо основали собственные super PAC. При этом, согласно подсчетам Financial Times, другая группа миллиардеров, в которую входят Илон Маск, Тимоти Меллон, Мириам Адельсон и другие, в совокупности пожертвовала 395 млн долларов поддерживающим Дональда Трампа super PAC.

Однако равны ли крупные пожертвования политическому влиянию - сложный вопрос, считают эксперты. "Нельзя однозначно утверждать, что деньги покупают голоса и политику", - говорит Дэн Маллинсон. По его словам, через пожертвования доноры получают доступ к политике лишь тогда, когда обсуждаются вопросы, которые их касаются напрямую. "Но это еще не значит, что доноры получат все, что хотят", - подчеркивает он.

На что тратят деньги во время избирательных кампаний

Большую часть средств во время кампаний кандидаты тратят на "колеблющиеся" штаты, которые, вероятно, определят итог выборов в США. Они сейчас наводнены политической рекламой, а местных жителей и очно, и по телефону убеждают идти голосовать.

По данным OpenSecrets, в президентской кампании 2020 года около 56% расходов приходилось на работу со СМИ, 10% - на сбор средств и 17% - на текущие расходы кампании и зарплаты сотрудников. 6% составили административные расходы, а еще 4% - проведение исследований и составление стратегии. Остальные траты OpenSecrets отнесла к категории "не поддающихся классификации".

В 2024 году расходы на избирательную кампанию, предположительно, распределятся похожим образом.