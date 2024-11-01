Выборы в США: приведут ли новые правила к хаосу?

Выборы в США пройдут 5 ноября, но, как и в 2020 году, их результатов, возможно, придется долго дожидаться. Стороны уже готовят судебные иски.

Когда на президентских выборах в США в 2020 году Джо Байден получил большинство голосов выборщиков и большинство голосов коллегии выборщиков, этот результат, тем не менее, был оспорен командой Дональда Трампа.

Трамп и его ярые сторонники, в их числе бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, действовали скоординированно: они поставили под сомнение честность сотрудников избирательных комиссий, намекали на фальсификацию результатов голосования и требовали пересчета голосов в штатах с небольшим перевесом голосов. Результаты выборов они назвали "большой ложью". 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия в Вашингтоне - последняя попытка силой предотвратить утверждение нового главы Белого дома.

Трамп в этом году снова баллотируется в президенты от Республиканской партии и так же, как и многие его сторонники, включая кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса, продолжает повторять свои домыслы о выборах 2020 года.

Помимо этого, команда Трампа отказывается четко заявить, согласится ли она с результатами выборов 2024 года. Это подогревает опасения, что в США вновь начнутся беспорядки, если выборы выиграет не Трамп, а кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис.

Согласно опросу, проведенному 10 октября вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center), 72 процентов избирателей убеждены, что в случае победы Трампа Харрис будет готова признать поражение и согласится с результатами выборов. Однако лишь 24 процента считают, что Трамп признает итоги голосования, если проиграет.

Новые законы о выборах также могут сыграть на руку Трампу. Внепартийная организация Voting Rights Lab насчитала с 2020 года свыше 700 новых законов, касающихся выборов. Некоторые из них облегчают процесс голосования, но многие другие, такие как сокращение числа избирательных участков или новые требования к удостоверениям личности, отнюдь не делают его проще.

Чистка списков избирателей

В каждом штате существуют свои процедуры, благодаря которым обеспечивается актуальность списков избирателей. Речь идет, к примеру, о том, что из списков удаляются имена людей, которые умерли, переехали или больше не имеют права голосовать. Согласно анализу, опубликованному Voting Rights Lab в апреле, с 2021 года в 32 штатах было внесено не менее 148 законопроектов, ограничивающих меры по актуализации реестров избирателей. Одиннадцать из них уже приняты и вступили в силу.

Независимые организации, такие как Voting Rights Lab, опасаются, что новые нормы могут привести к ошибочному исключению избирателей из списков. По их данным, группы активистов и Республиканский национальный комитет, национальный организационный орган Республиканской партии, подали во многих штатах судебные иски с целью заставить выборные органы исключить избирателей из списков.

К примеру, в начале года в Индиане был принят закон, обязывающий избирательные комиссии использовать данные Департамента автотранспорта, отвечающего за регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений, для определения, есть ли у людей гражданство США или нет. Однако новый закон не содержит никаких мер предосторожности против того, чтобы натурализованные лица также не были исключены из списка.

"Колеблющиеся штаты" под прицелом

Voting Rights Lab особенно обеспокоена изменениями в штатах Джорджия и Северная Каролина, которые относятся к так называемым колеблющимся штатам. Так, в Джорджии законы, принятые с 2020 года, привели к массовому опротестованию списков избирателей, введению дополнительных требований к удостоверению личности для голосования по почте и ограничению использования специальных почтовых ящиков для доставки бюллетеней. В результате в штате резко возросло количество отказов от полученных бюллетеней.

В Северной Каролине теперь действуют самые строгие правила заочного голосования. Согласно им, избиратели, голосующие по почте, должны приложить к бюллетеню копию документа, удостоверяющего личность, и подпись нотариуса или двух свидетелей.

Дополнительные права предоставлены наблюдателям на выборах от партий - они могут делать записи, слушать разговоры между избирателями и работниками избирательных участков и присутствовать при монтаже и демонтаже избирательных участков. Есть опасения, что избиратели могут почувствовать себя неуверенными из-за таких действий, а местным избирательным органам будет сложнее контролировать процесс.

"Есть определенная правда в том, что в 2020 году республиканцы стремились избрать сторонников теории "большой лжи" на ключевые выборные должности в штатах, - подтверждает Дэн Маллинсон, профессор политики и государственного управления в Университете штата Пенсильвания в Гаррисберге. - Были и попытки провести сторонников на более низкие посты, хотя они не всегда удавались".

Что произойдет после 5 ноября?

После окончания голосования 5 ноября предстоит подсчитать все голоса. В прошлом в отдельных избирательных округах это занимало несколько дней или даже недель. Затем результаты должны быть заверены на местном уровне и на уровне штатов, а затем отправлены в коллегию выборщиков и Конгресс США. Чем меньше преимущество победителя, тем выше вероятность того, что результат голосования будет оспорен.

"Бывший президент Трамп уже готовит риторическую и юридическую почву для оспаривания результатов выборов", - констатирует Маллинсон. Если Трамп будет объявлен победителем в штатах с большим количеством голосов в коллегии выборщиков, то демократы могут использовать некоторые из стратегий, которые применяет команда Трампа". "Республиканцы ставят под сомнение результаты выборов как в своих выступлениях, так и в судебных исках, так что демократам будет легче делать то же самое", - говорит Маллинсон.

На все это отводится почти одиннадцать недель - со дня выборов до подведения итогов голосования коллегии выборщиков 6 января 2025 года.

Каков наихудший сценарий?

Если штаты затянут заверку результатов или откажутся делать это, то это может привести к хаосу, полагает Маллинсон. Если штат не заверяет результаты вовремя для подсчета голосов в коллегии выборщиков, в дело должна вмешаться Палата представителей, в которой доминируют республиканцы.

Может пройти немало времени после выборов 5 ноября, прежде чем их результаты будут официально подтверждены Фото: PATRICK T. FALLON/AFP/Getty Images

При подсчете голосов в коллегии выборщиков может оказаться, что оба кандидата добились одинакового результата, - тогда в ситуацию должна вмешаться новоизбранная Палата представителей. "Там каждая делегация от штата получает один голос, который она должна отдать в пользу одного из кандидатов", - объясняет Дэн Маллинсон. В конечном итоге последнее слово останется за Верховным судом, как это было в 2000 году, когда он встал на сторону Джорджа Буша-младшего в борьбе с Элом Гором.

Многие надеются, что до этого не дойдет. Если одна из сторон посчитает, что выборы были несправедливыми, это может затруднить сотрудничество между партиями и в конечном итоге ослабить страну.

По данным Исследовательского центра Пью, 71 процент избирателей считает, что нынешняя предвыборная кампания была чересчур грязной. И лишь 19 процентов говорят, что они в связи с ней гордятся своей страной.