Выборы в США: все меньше избирателей доверяют результатам

15 октября, в первый день досрочного голосования на выборах президента США в южноамериканском штате Джорджия, уже проголосовало более 310 тысяч избирателей - новый рекорд. В США выборы проводятся не в воскресенье или в праздничный день. Закон определяет дату как "вторник после первого понедельника ноября". В этот день у избирательных участков часто образуются длинные очереди. Но в большинстве штатов можно проголосовать за несколько недель до президентских выборов, которые в этом году пройдут 5 ноября.

Очередь на участке для досрочного голосования в штате Джорджия Фото: Robin Rayne/ZUMA/picture alliance

В Джорджии в первый день проголосовало в два раза больше людей, чем в первый день досрочного голосования на президентских выборах четыре года назад. Если бы инициатива Избирательного комитета Джорджии - органа, отвечающего за проведение выборов, - не была отменена, работникам избирательных комиссий, вероятно, пришлось бы на этот раз долго заниматься подсчетом голосов. В конце сентября комитет проголосовал за решение, согласно которому бюллетени в штате должны подсчитываться не машинным, а ручным способом.

Это занимает больше времени, признает Жанель Кинг, которая входит в состав Избирательного комитета. И все же она не хочет, чтобы в Джорджии "отдавали предпочтение скорости перед точностью".

Кто лучше считает голоса - человек или машина?

Идея о том, что человек может считать лучше и точнее, чем машина, может показаться кому-то логичной. Но есть простая причина, почему это не так, говорит Рэйчел Кобб, профессор политологии в Университете Саффолка в Бостоне. "Люди совершают ошибки, это просто человеческий фактор. Машины тоже ошибаются, но мы можем протестировать устройства, проверить их и исправить то, что привело к ошибке", - рассказала Кобб в интервью DW. В целом люди совершают больше ошибок, потому что в отличие от машин они в какой-то момент просто устают, отмечает политолог.

Вероятно, так посчитал и судья Высшего суда округа Фултон Томас Кокс, который 15 октября аннулировал процедуру ручного подсчета голосов. Для работников избирательных участков не было организовано никакого обучения, а изменение процедуры так близко к выборам привело бы к хаосу, указано в судебном решении. Таким образом, в Джорджии подсчет голосов на предстоящих президентских выборах будет вестись обычным машинным способом.

Машина для электронного голосования в США Фото: Emily Curiel/Kansas City Star/ZUMA Press Wire/picture alliance

Каждый пятый американец не верит в легитимность выборов

Возникшая ситуация высвечивает проблему, которая уже не первый год мучает США: все меньше американцев верят в то, что на выборах в их стране все в порядке. Опрос, проведенный институтом Гэллапа в сентябре 2024 года, показал, что 19% всех респондентов не уверены в легитимности результатов выборов. В 2004 году этот показатель составлял лишь 6%. Недоверие более распространено среди республиканцев - только 28% верят, что во время выборов все будет сделано правильно. В 2020 году этот показатель составлял 44%; четырьмя годами ранее, когда Дональд Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон, большинство республиканцев (55%) еще верили в честные и легитимные выборы.

"Если ваш кандидат побеждает, люди склонны считать, что на выборах все прошло хорошо", - говорит Кобб. Тот факт, что уверенность республиканцев вновь значительно упала после 2020 года, объясняется действиями Трампа и его сторонников, убежденных в том, что выборы 2020 года были у него "украдены". Они утверждают, что Трампа лишили законной победы, подтасовав результаты. Эти конспирологические мифы были опровергнуты тщательными пересчетами голосов и многочисленными судебными решениями, но Трамп продолжает не признавать, что он проиграл.

В избирательном органе Джорджии большинство у сторонников Трампа

В число сторонников Трампа, которые продолжают поддерживать эту ложь, входят также три из пяти членов избирательного комитета Джорджии, где идет острая борьба между республиканским политиком и его соперницей-демократкой Камалой Харрис. Результат голосования в этом штате может иметь решающее значение на выборах в ноябре.

Четыре года назад Джорджия была одним из штатов, где результаты обоих кандидатов были настолько близки друг к другу, что республиканцы настояли на пересчете голосов. Избирательный комитет принимал и принимает активное участие в этих процессах.

6 января 2021 года разъяренные сторонники Трампа и правые экстремисты ворвались в Капитолий США, чтобы не допустить утверждения итогов президентских выборов Фото: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

Это невозможно доказать, но Кобб подозревает, что попытка комитета ввести ручной подсчет голосов могла быть политической стратегией. "Заявление о том, что использовавшийся до сих пор метод был плохим и его необходимо срочно изменить, сеет недоверие, даже если новый метод подсчета будет ничуть не лучше", - указывает она. Теперь, после решения суда, в Джорджии вернулись к машинному подсчету. Однако заявления Избирательного комитета уже позволяют поставить под сомнение результаты выборов в Джорджии - особенно если цифры окажутся не в пользу Дональда Трампа.

Что может повлиять на исход выборов в США?

Может ли протрамповский орган, отвечающий за подсчет и заверение результатов выборов в одном штате, повлиять на исход президентских выборов по всей стране? "Если перевес велик и проигравшему не удастся набрать необходимое количество голосов даже при пересчете, то всё это не имеет значения", - говорит Кобб.

Но Джорджия - это колеблющийся штат, то есть штат, где демократы и республиканцы поочередно одерживали победу, и в 2020 году демократы под руководством Джо Байдена выиграли здесь с преимуществом всего в 0,2%. А если от результата выборов в Джорджии в конечном итоге будет зависеть, кто станет следующим хозяином Белого дома - Харрис или Трамп, что не исключено, - то ситуация может стать напряженной.

Прошлые выборы в США показали, что в стране всегда найдутся люди, которые будут не доверять официальному итоговому результату. При этом американские выборы в целом хорошо организованы, говорит Рэйчел Кобб. "В стране действует множество законов, которые обеспечивают проверку личности всех избирателей, подсчет их голосов и отражение в результатах выборов намерений избирателей", - подчеркивает она.