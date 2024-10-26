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WP больше не будет поддерживать кандидатов в президенты США

Сергей Ромашенко
26 октября 2024 г.

The Washington Post впервые более чем за 35 лет откажется от публичной поддержки какого-либо кандидата на пост президента. Журналисты собирались поддержать Камалу Харрис, но владелец издания выступил против.

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Владелец газеты The Washington Post Джефф Безос
Владелец газеты The Washington Post Джефф Безос против публичной поддержки кого-либо из канидатов в президенты СШАФото: picture alliance/zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Американская газета The Washington Post впредь откажется от публичной поддержки одного из кандидатов на выборах президента США. Такое решение принял издатель - один из богатейших людей планеты Джефф Безос, сообщило издание в субботу, 26 октября.

Журналисты собирались поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, но владелец отклонил публикацию. Отмечается, что такое решение вызвало "немедленное и горячее осуждение со стороны широкого круга подписчиков, политических деятелей и комментаторов СМИ".

Los Angeles Times также отказалась от поддержки Харрис

Газета Los Angeles Times ранее также отказалась от поддержки кандидата на выборах по решению владельца - миллиардера Патрика Синьсяна. После этого уволилась глава редакционного совета издания Мариэль Гарса.

Синьсян заявил, что вместо традиционной для американских медиа редакционной колонки в поддержку одного из кандидатов он предложил провести "фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих кандидатов за время их пребывания в Белом доме". По его словам, редакционный совет решил не публиковать никакого текста.

Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

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