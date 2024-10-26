WP больше не будет поддерживать кандидатов в президенты США

The Washington Post впервые более чем за 35 лет откажется от публичной поддержки какого-либо кандидата на пост президента. Журналисты собирались поддержать Камалу Харрис, но владелец издания выступил против.

Американская газета The Washington Post впредь откажется от публичной поддержки одного из кандидатов на выборах президента США. Такое решение принял издатель - один из богатейших людей планеты Джефф Безос, сообщило издание в субботу, 26 октября.

Журналисты собирались поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, но владелец отклонил публикацию. Отмечается, что такое решение вызвало "немедленное и горячее осуждение со стороны широкого круга подписчиков, политических деятелей и комментаторов СМИ".

Los Angeles Times также отказалась от поддержки Харрис

Газета Los Angeles Times ранее также отказалась от поддержки кандидата на выборах по решению владельца - миллиардера Патрика Синьсяна. После этого уволилась глава редакционного совета издания Мариэль Гарса.

Синьсян заявил, что вместо традиционной для американских медиа редакционной колонки в поддержку одного из кандидатов он предложил провести "фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих кандидатов за время их пребывания в Белом доме". По его словам, редакционный совет решил не публиковать никакого текста.

Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.