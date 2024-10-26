WP больше не будет поддерживать кандидатов в президенты США

WP больше не будет поддерживать кандидатов в президенты США26 октября 2024 г.
Американская газета The Washington Post впредь откажется от публичной поддержки одного из кандидатов на выборах президента США. Такое решение принял издатель - один из богатейших людей планеты Джефф Безос, сообщило издание в субботу, 26 октября.
Журналисты собирались поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, но владелец отклонил публикацию. Отмечается, что такое решение вызвало "немедленное и горячее осуждение со стороны широкого круга подписчиков, политических деятелей и комментаторов СМИ".
Los Angeles Times также отказалась от поддержки Харрис
Газета Los Angeles Times ранее также отказалась от поддержки кандидата на выборах по решению владельца - миллиардера Патрика Синьсяна. После этого уволилась глава редакционного совета издания Мариэль Гарса.
Синьсян заявил, что вместо традиционной для американских медиа редакционной колонки в поддержку одного из кандидатов он предложил провести "фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих кандидатов за время их пребывания в Белом доме". По его словам, редакционный совет решил не публиковать никакого текста.
Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.