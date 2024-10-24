Выборы президента США: Харрис назвала Трампа фашистом

По словам демократки Камалы Харрис, Дональд Трамп - фашист, он все более нестабилен и не годен для управления страной. Трамп со своей стороны назвал Харрис угрозой для демократии.

За две недели до президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис резко усилила вербальные атаки против ее соперника-республиканца Дональда Трампа. На организованной вечером в среду, 23 октября, медиакомпанией CNN встрече с неопределившимися избирателями Харрис назвала Трампа фашистом.

На вопрос ведущего передачи, считает ли Харрис Трампа фашистом, та без колебания ответила "да". Журналист задал этот вопрос после того, как бывший глава штаба Трампа Джон Келли в интервью The New York Times сказал, что Трамп, по его мнению, подпадает под "общее определение фашиста" - приверженца крайне правой, авторитарной и ультранационалистической идеологии с лидером-диктатором и подавлением оппозиции.

Харрис: "Трамп - угроза для безопасности Америки"

По словам Харрис, Келли своим интервью послал "сигнал бедствия американскому народу", чтобы показать, что может произойти, если Трамп вновь окажется в Белом доме. "Я полагаю, что Дональд Трамп - угроза для благополучия и безопасности Америки", - подчеркнула Камала Харрис.

Харрис также заявила, что Трамп "все более нестабилен" и "не пригоден для должности президента". Она также напомнила о предостережениях бывших доверенных лиц Трампа, которые заявляли, что Трамп презирает конституцию США и больше никогда не должен занимать пост президента.

Трамп: "Харрис - угроза для демократии"

Со своей стороны Дональд Трамп с насмешкой отреагировал на слова своей соперницы. "Харрис чувствует, что проигрывает, причем весьма значительно. Поэтому она все больше ужесточает свою риторику и даже доходит до того, чтобы называть меня Адольфом Гитлером. Харрис сама - угроза демократии и не годится для поста президента Соединенных Штатов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Опросы говорят о незначительном преимуществе Трампа

Согласно опросам, Трамп в настоящее время опережает Харрис. По данным The Wall Street Journal, Трампа сейчас готовы поддержать 47 процентов избирателей, а Харрис - 45 процентов. По данным Financial Times, Трампу в вопросах экономики доверяют 44 процента, а Харрис - 43 процента избирателей.

Почти 25 млн американцев уже проголосовали на выборах президента по почте или на заранее открытых участках. Основной день голосования назначен на 5 ноября.