Как в США отреагировали на попытку покушения на Трампа

На Дональда Трампа - бывшего президента и предполагаемого кандидата от Республиканской партии в борьбе за пост главы США, совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Федеральное бюро расследований сообщило, что опознало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка (штат Пенсильвания) "как субъекта, причастного к покушению". DW в воскресенье, 14 июля, следила за тем, как в США отреагировали на происходящее.

Действующий глава государства и соперник Трампа на выборах Джо Байден оперативно отреагировал на сообщения о стрельбе. "Я рад слышать, что он (Трамп. - Ред.) в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации", - написал Байден в соцсети X вскоре после произошедшего. Глава Белого дома и его супруга Джилл поблагодарили Секретную службу США за то, что она вскоре после произошедшего доставила экс-президента в безопасное место. "В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", - добавил Байден.

Позднее политик провел специальную пресс-конференцию в Рехобот-Бич (штат Делавэр). Митинг Трампа был мероприятием, которое он "должен был провести мирно без каких-либо проблем", сказал Байден. Он пообещал поговорить с экс-президентом, отметил, что тщательно расследуется произошедшие со всеми присутствовавшими на митинге, а также добавил, что по телефону находится на связи с федеральными агентствами.

По данным телекомпании CNN, вскоре после произошедшего политики провели непродолжительную телефонную беседу - впервые за долгое время. "Мы должны… сделать все возможное, чтобы он (этот акт. - Ред.) не привел к новым проявлениям насилия", - в свою очередь отметила вице-президент США Камала Харрис.

Директора Секретной службы США вызывают в Конгресс

Реакция на попытку покушения поступила и из Конгресса США. Заявления опубликовали председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер и Марк Грин, глава комитета нижней палаты по внутренней безопасности. "Политическое насилие в любых формах - это не по-американски и неприемлемо. Есть много вопросов, и американцы требуют ответов", - подчеркнул Комер.

По его словам, он запросил у Секретной службы проведение брифинга и призвал директора Секретной службы Кимберли Читл явиться на слушания в Конгрессе. В официальном приглашении говорится, что речь идет о добровольном присутствии Читл на слушаниях комитета в полном составе 22 июля.

Агентство Reuters отмечало, что в центре внимания расследования находится вопрос, как стрелявший смог незаметно пробраться на крышу здания, откуда он вел огонь.

Спикер Палаты представителей: Обстановка в США накалена

Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон - третий по значимости политик в госиерархии США - в интервью программе Today телеканала NBC констатировал, что политическая обстановка в стране "накалена". Джонсон высказал мнение, что "в истории Америки нет фигуры - по крайней мере, в современную эпоху, может быть, со времен (16-го президента США Авраама. - Ред.) Линкольна, - которую бы так очерняли и преследовали СМИ, голливудская элита, политические деятели, даже правовая система". Политик добавил, что сразу после стрельбы отправил Трампу текстовое сообщение. "Мы можем вести жаркие политические дискуссии и дебаты, но не нужно переходить на личности, и мы не должны подвергать людей нападкам", - указал Джонсон, призвав всех "снизить градус риторики".

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США за 2008 год, прямые нападения на президентов, избранных президентов и кандидатов в истории Соединенных Штатов происходили 15 раз, пять из них закончились смертью. Так, в результате покушений погибли четыре главы государства - Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди.

"Благодарю Бога за то, что бывший президент Трамп в безопасности", - в свою очередь отметила бывший спикер Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси. Ее супруг Пол был тяжело ранен в 2022 году, когда нападавший с молотком ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско в поисках политика.

Прокомментировал попытку покушения и сам Трамп: "Мы не будем бояться, но останемся стойкими в нашей вере и непоколебимыми перед лицом зла". "Мы молимся о выздоровлении тех, кто был ранен, и храним в наших сердцах память о (погибшем. - Ред.)", - добавил он. Супруга политика Мелания Трамп назвала преступника "чудовищем". Экс-президент получил легкую травму, из уха у него шла кровь, когда его вывели с митинга. Нападавший Томас Мэтью Крукс, по данным властей, был застрелен снайпером Секретной службы США. Один участник митинга был убит, еще двое получили тяжелые ранения, сообщили представители службы вечером 13 июля.

Демократ Сандерс: Политика должна быть скучной

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс, боровшийся за участие в выборах президента в 2016 и 2020 годах, заявил в эфире NBC News, что "резкой риторике" не место в политике. Обратившись к ведущей Кристен Уэлкер, он добавил: "Знаете, Кристен, в определенном смысле политика должна быть скучной".

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал к единству перед выборами. "Сейчас настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отойти от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью", - написал он в соцсети X. Отец Кеннеди-младшего был убит во время президентской кампании в 1968 году.

Путин не собирался созваниваться с Трампом

На попытку покушения отреагировали и за пределами Соединенных Штатов. "Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, пострадавшими в результате нападения", - отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Подобные акты насилия угрожают демократии", - добавил он. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал попытку покушения "трагедией для наших демократий" и пожелал Трампу "скорейшего выздоровления".

В Пекине заявили, что внимательно следят за происходящем в Соединенных Штатах после стрельбы. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил Трампу "сострадание и сочувствие", сообщил официальный представитель китайского политика.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил действующую администрацию США в создании вокруг фигуры Трампа атмосферы, которая "спровоцировала нападение на него". Песков добавил, что Путин не собирается созваниваться с экс-президентом Соединенных Штатов.

"Поднятый кулак Трампа станет символом съезда республиканцев"

В понедельник, 15 июля, в Милуоки (штат Висконсин) начнется съезд Республиканской партии, на котором Дональда Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты. Многолетний стратег республиканцев Майк Мерфи уже отметил, что "поднятый кулак (Трампа. - Ред.) станет культовым символом съезда". По его словам, политтехнологи, готовящиеся к мероприятию, уже заявили, что в свете покушения акцент будет сделан на том, как сделать Америку "безопасной" и "сильной".

Вокруг Трампа, вероятно, будет продемонстрировано сплочение в ближайших опросах, а независимые избиратели, скорее всего, склонятся в его сторону, пишет издание Politico. "К Трампу будет проявлено старое доброе американское сострадание", - предположил Мерфи.

В Милуоки усиливают меры безопасности

Между тем уже стало известно, что службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности в преддверии съезда. В новом отчете об оценке угроз говорится , что подобные мероприятия являются "привлекательными целями для внутренних насильственных экстремистов, иностранных террористов и преступников-одиночек, стремящихся нарушить демократические институты или вызвать "общественный хаос".

Секретная служба США координирует действия с полицейским управлением Милуоки, а также патрулем штата Висконсин, чтобы обеспечить безопасность съезда.