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Покушение на Дональда Трампа: что известно

Даниил Сотников
14 июля 2024 г.

На экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге. Что об этом известно - в материале DW.

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Дональд Трамп после покушения на него
Дональд Трамп после покушения на негоФото: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

На бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в субботу, 13 июля, по местному времени.

Судя по трансляции, в 18.15 по местному времени во время выступления Трампа раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой, в этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", - описал позднее произошедшее сам Трамп.

Еще один погибший и двое раненых

В результате стрельбы также был убит один участник митинга, еще двое получили ранения и были доставлены на вертолете в больницу в критическом состоянии. По подсчетам издания The New York Times, всего стрелок совершил восемь выстрелов, прежде чем был убит сотрудниками Секретной службы.

Жизни Трампа ничего не угрожает

Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает. Представитель Трампа сообщил, что он "в порядке". Позднее Трамп на самолете улетел в Нью-Джерси.

В созданной им соцсети Truth Social Трамп поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал Трамп. "Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране", - добавил он.

Что известно о стрелявшем

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). "ФБР опознало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении ФБР. Других деталей пресс-служба не привела. Ранее ФБР официально признало стрельбу на предвыборном митинге "попыткой покушения" на Трампа.

Сотрудники Секретной службы на месте митинга
Сотрудники Секретной службы на месте митингаФото: Brendan McDermid/REUTERS

Крукс вел огонь с крыши расположенного за пределами территории проведения митинга. Правоохранительные органы не сообщили, как именно он был убит. Рядом с его телом была найдена полуавтоматическая винтовка типа AR-15, из которой, вероятно, и велся огонь.

Как выяснили американские СМИ, в записях о статусе избирателей штата Пенсильвания Крукс был отмечен как республиканец. При этом в январе 2021 года он жертвовал деньги через платформу демократов ActBlue, выяснила NYT из федерального реестра финансирования избирательной кампании. О мотивах Крукса ничего неизвестно. Представитель полиции подчеркнул, что расследование может занять долгое время.

Байден после покушения позвонил Трампу

Президент США Джо Байден, который в момент покушения находился в штате Делавэр, прервал отдых и вернулся в Вашингтон. Он также провел экстренную пресс-конференцию по поводу покушения. "Я рад слышать, что он (Трамп. - Ред.) в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место", - написал Байден в соцсетях.

"В Америке нет места такому насилию, это отвратительно, отвратительно. Это одна из причин, почему мы должны объединить эту страну", - заявил Байден.  Глава Белого дома сообщил, что поговорил по телефону с Трампом, пресс-служба экс-президента подтвердила это, детали разговора не разглашаются. 

Национальный съезд Республиканской партии состоится

В понедельник, 15 июля в Милуоки начнется съезд Республиканской партии, на котором Дональда Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты. Национальный комитет партии не стал отменять мероприятие. Сам Трамп также намерен принять в нем участие.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет наш съезд по его выдвижению на пост 47-го президента США", - цитирует CNN заявление старших советников кампании Трампа.

Мировые лидеры выразили поддержку Трампу после покушения

Слова поддержки Трампу в связи с покушением написали многие мировые лидеры. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил нападение. "Я потрясен новостью о нападении на президента Трампа, - написал он. - Мы снова являемся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политиков".

"Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, пострадавшими в результате нападения. Подобные акты насилия угрожают демократии", - написал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп теперь в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Мои соболезнования близким жертвы нападения, участника митинга. Я желаю сил всем, кто в ужасе от этого события. Я бы хотел, чтобы Америка вышла из этого сильнее", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

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