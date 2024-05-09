  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

В США не смогли свергнуть спикера Палаты представителей

Сергей Ромашенко
9 мая 2024 г.

Ярой стороннице Трампа Тейлор Грин не удалось добиться отставки соратника по партии Майка Джонсона. Попытка смещения Джонсона была предпринята на фоне конфликта в Республиканской партии вокруг помощи Украине.

https://p.dw.com/p/4fewH
Майк Джонсон усидел в кресле спикера Палаты предстаивтелей Конгресса США
Майк Джонсон усидел в кресле спикера Палаты предстаивтелей Конгресса СШАФото: Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA/picture alliance

В США ярой стороннице Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин не удалось добиться смещения с поста спикера Палаты представителей Конгресса своего однопартийца Майка Джонсона. Проект соответствующей резолюции был отклонен при поддержке демократов вечером в среду, 8 мая, 359 голосами против 43.

Согласно действующим в Конгрессе правилам, любой депутат может инициировать процедуру смещения спикера Палаты представителей. Но затея Грин была заранее обречена на неудачу, поскольку конгрессмены от Демократической партии президента США Джо Байдена пообещали отдать свои голоса в поддержку Джонсона.

Конфликт в Республиканской партии США вокруг помощи Украине

Попытка свержения Майка Джонсона была предпринята на фоне конфликта в Республиканской партии вокруг оказания военной помощи Украине в ее оборонительной войне с Россией. Правое крыло партии, в том числе многие сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, добиваются прекращения этой помощи.

Майк Джонсон лишь после многомесячных колебаний пошел на уступки и дал зеленый свет на одобрение республиканцами нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине, чем вызвал недовольство среди сторонников жесткой линии и приверженцев Трампа в рядах собственной партии.

Несколько месяцев тому назад по таким же причинам был свергнут предшественник Джонсона на посту спикера Палаты представителей Кевин Маккарти. Дональд Трамп, по всей видимости, будет вновь выдвинут Республиканской партией кандидатом на президентских выборах в США, назначенных на 5 ноября.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Капитолий, здание Конгресса США во время беспорядков 6 января 2021 года

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

Дебаты в Конгрессе США по итогам выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Политика7 января 2021 г.14 фото
external

Украина догнала РФ по расходам на оружие, сколько на самом деле Киев получит денег из США DW Новости

Украина догнала РФ по расходам на оружие, сколько на самом деле Киев получит денег из США DW Новости

Военное вторжение России в Украину спровоцировало то, что все страны мира начали вооружаться небывалыми до этого темпами. Это следует из опубликованного доклада SIPRI.
Политика22 апреля 2024 г.29:47 мин.
Демонстрация сторонников помощи Украине после голосования в Конгрессе США, 20 апреля 2024

Эксперты о влиянии помощи США на ход войны в Украине

Эксперты о влиянии помощи США на ход войны в Украине

В Конгрессе США сделали первый шаг к выделению 61 млрд долларов Киеву. По словам президента Зеленского, это даст Украине шанс на победу. Каких подвижек ждать на фронте? DW опросила западных и украинских обозревателей.
Конфликты22 апреля 2024 г.
Показать еще