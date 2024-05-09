В США не смогли свергнуть спикера Палаты представителей

Ярой стороннице Трампа Тейлор Грин не удалось добиться отставки соратника по партии Майка Джонсона. Попытка смещения Джонсона была предпринята на фоне конфликта в Республиканской партии вокруг помощи Украине.

В США ярой стороннице Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин не удалось добиться смещения с поста спикера Палаты представителей Конгресса своего однопартийца Майка Джонсона. Проект соответствующей резолюции был отклонен при поддержке демократов вечером в среду, 8 мая, 359 голосами против 43.

Согласно действующим в Конгрессе правилам, любой депутат может инициировать процедуру смещения спикера Палаты представителей. Но затея Грин была заранее обречена на неудачу, поскольку конгрессмены от Демократической партии президента США Джо Байдена пообещали отдать свои голоса в поддержку Джонсона.

Конфликт в Республиканской партии США вокруг помощи Украине

Попытка свержения Майка Джонсона была предпринята на фоне конфликта в Республиканской партии вокруг оказания военной помощи Украине в ее оборонительной войне с Россией. Правое крыло партии, в том числе многие сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, добиваются прекращения этой помощи.

Майк Джонсон лишь после многомесячных колебаний пошел на уступки и дал зеленый свет на одобрение республиканцами нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине, чем вызвал недовольство среди сторонников жесткой линии и приверженцев Трампа в рядах собственной партии.

Несколько месяцев тому назад по таким же причинам был свергнут предшественник Джонсона на посту спикера Палаты представителей Кевин Маккарти. Дональд Трамп, по всей видимости, будет вновь выдвинут Республиканской партией кандидатом на президентских выборах в США, назначенных на 5 ноября.