  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Политики выразили поддержку Трампу после покушения на него

Роман Сулима
14 июля 2024 г.

Жозеп Боррель, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Виктор Орбан, посол ФРГ в США и другие политические деятели мира выразили свое потрясение в связи с ранением Дональда Трампа на его митинге и осудили насилие.

https://p.dw.com/p/4iG6J
Дональд Трамп с поднятым кулаком после ранения в ухо
Дональд Трамп после ранения в ухо перед уходом со сценыФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Целый ряд ведущих мировых политиков в ночь на воскресенье, 14 июля, написали слова поддержки бывшему президенту США и нынешнему претенденту на этот пост Дональду Трампу в связи с покушением на его жизнь, произошедшим несколькими часами ранее. Все они оформили свои сообщения в соцсети Х, которая принадлежит симпатизирующему Трампу миллиардеру Илону Маску.

Боррель и Лула да Силва: Насилие против политиков неприемлемо

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил нападение на бывшего президента США Дональда Трампа. "Я потрясен новостью о нападении на президента Трампа, - написал он. - Мы снова являемся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политиков".

Словам Борреля вторит бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва: "Нападение на бывшего президента Дональда Трампа должно быть решительно отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике. То, что мы увидели сегодня, неприемлемо".

Трюдо и Албанезе также осуждают политическое насилие

Лидер ближайшего соседа Соединенных Штатов по континенту, канадский премьер-министр Джастин Трюдо осудил насилие. "Я потрясен стрельбой в бывшего президента Трампа. Не будет преувеличением сказать, что политическое насилие недопустимо. Я думаю о бывшем президенте Трампе, о тех, кто был на мероприятии, и обо всех американцах", - говорится в его сообщении.

С Трюдо солидарен его австралийский коллега Энтони Албанезе: "В демократическом процессе нет места насилию. Я с облегчением воспринял сообщения о том, что бывший президент Трамп сейчас в безопасности".

Орбан предлагает Трампу свои "мысли и молитвы" после его ранения

Премьер-министр Венгрии, который несколькими днями ранее встречался с Трампом, также высказал слова поддержки бывшему президенту США. "Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти темные часы", - написал Виктор Орбан.

Мелони призывает к "более активному диалогу"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к более активному диалогу. Она выразила солидарность с Трампом и пожелала ему скорейшего выздоровления - "в надежде, что диалог и ответственность смогут победить ненависть и насилие в ближайшие месяцы избирательной кампании", написала глава итальянского правительства.

Посол ФРГ испытал облегчение, что Трамп не получил "серьезных ранений"

Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) также выразил свою реакцию на "шокирующие сцены" событий в Пенсильвании. "Мы испытываем облегчение от того, что бывший президент Трамп, похоже, не получил серьезных ранений. Политическому насилию нет места", - говорится в сообщении немецкого посла.

Трамп ранен во время выступления

Бывшего президента США увели со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе раздались выстрелы. "Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь", - сообщает агентство AP. На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.

После выстрелов он "быстро спрятался за стойку", а охранники бросились на сцену оказывать ему помощь. Затем  экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

Секретная служба США: Трамп в безопасности

Секретная служба США заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. Экс-президент был доставлен в медицинское учреждение и позднее был отпущен из больницы, По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, он "чувствует себя хорошо". Позже это подтвердил и сам политик, сообщив, что у него прострелена верхняя часть правого уха.

АР: Стрелок застрелен агентами Секретной службы

В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он был убит сотрудниками службы, также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство, сообщают источники агентства AP.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

урны для голосования в США

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

В США подходят к концу первичные выборы Демократической и Республиканской партий. Все, что нужно знать о борьбе кандидатов за звание 45-го президента США, - в фотогалерее DW.
Политика4 мая 2016 г.9 фото
external

Дебаты с Трампом – катастрофа для Байдена: рискнут ли демократы его заменить? DW Новости (28.06.24)

Дебаты с Трампом – катастрофа для Байдена: рискнут ли демократы его заменить? DW Новости (28.06.24)

Первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, состоявшиеся накануне, обернулись катастрофой для действующего президента и шокировали его сторонников-демократов. По информации американских СМИ, в стане демократов уже задумываются над срочной заменой Байдена на иного кандидата. Подробности – в выпуске "ДВ Новостей".
28 июня 2024 г.30:02 мин.
Карикатура: ослы, символизирующие Демократическую партию США, тянут назад карикатурного президента США Джо Байдена

Выборы в США: кто не хочет видеть Байдена президентом?

Выборы в США: кто не хочет видеть Байдена президентом?

Все больше сторонников Демократической партии США просят Джо Байдена отказаться от выдвижения на новый президентский срок, уступив место другому кандидату-демократу. Их призыв - в карикатуре DW.
Политика11 июля 2024 г.