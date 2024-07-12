Орбан посетил Трампа в его поместье во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 12 июля, встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В своем посте в соцсетях Орбан назвал Трампа "президентом США", опустив слово "бывший". "Миротворческая миссия 5.0 Для меня было честью посетить сегодня президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достичь мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему", - написал Орбан.

Позиция Венгрии на саммите НАТО

Для визита к Трампу Орбан досрочно покинул саммит НАТО, где его замещал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Выступление министра вызвало скандал в последний день встречи. Сийярто, в частности, сказал, что Будапешт рассматривает возможное возвращение Трампа в Белый дом как "шанс для мира" в Украине. Он обвинил партнеров Венгрии по НАТО в двойных стандартах и ​​неспособности справиться с войной в Украине. "Мы продолжим выступать за диалог и дипломатические каналы, поскольку нынешняя стратегия последних двух с половиной лет потерпела полный провал", - заявил он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Венгрии назвал позицию НАТО непоследовательной: "Они хотят, чтобы Израиль провел переговоры с террористической организацией для разрешения кризиса, в то время как дипломатические каналы закрыты для войны в Украине". Сийярто также утверждал, что прием Украины в НАТО ослабит альянс, поскольку внутри существуют разные точки зрения на этот вопрос.

"Миротворческая миссия" Орбана

Как отмечало агентство Bloomberg, между Орбаном и Трампом установились тесные отношения. Венгерский премьер уже посещал Мар-а-Лаго в марте, где экс-президент США устроил для него экскурсию и ужин со своей женой Меланией.

По итогам той встречи Орбан рассказал о планах Трампа остановить войну России против Украины. "Трамп в случае победы на выборах президента США не даст ни цента военной помощи Украине. Прекращение военной помощи поможет остановить войну. Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет закончена", - сообщил Орбан.

Ранее в ходе своей поездки по миру, которую Орбан называет "миротворческой миссией", премьер Венгрии посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В Евросоюзе и ФРГ резко раскритиковали Орбана , чья страна с июля по ротации председательствует в Совете ЕС, в первую очередь за визит в Москву, подчеркнув, что венгерский лидер "никоим образом" не представляет интересы ЕС, а действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

В то же время, несмотря на резкую критику "миротворческой миссии" Орбана, Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что у Берлина нет планов инициировать отзыв председательства Венгрии в Евросовете.