  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыСША

Орбан посетил Трампа в его поместье во Флориде

Даниил Сотников
12 июля 2024 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан досрочно покинул саммит НАТО и отправился в поместье Дональда Трампа во Флориде.

https://p.dw.com/p/4iCJq
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд ТрампФото: Viktor Orban via X via REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 12 июля, встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В своем посте в соцсетях Орбан назвал Трампа "президентом США", опустив слово "бывший". "Миротворческая миссия 5.0 Для меня было честью посетить сегодня президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достичь мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему", - написал Орбан.

Позиция Венгрии на саммите НАТО

Для визита к Трампу Орбан досрочно покинул саммит НАТО, где его замещал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Выступление министра вызвало скандал в последний день встречи. Сийярто, в частности, сказал, что Будапешт рассматривает возможное возвращение Трампа в Белый дом как "шанс для мира" в Украине. Он обвинил партнеров Венгрии по НАТО в двойных стандартах и ​​неспособности справиться с войной в Украине. "Мы продолжим выступать за диалог и дипломатические каналы, поскольку нынешняя стратегия последних двух с половиной лет потерпела полный провал", - заявил он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Венгрии назвал позицию НАТО непоследовательной: "Они хотят, чтобы Израиль провел переговоры с террористической организацией для разрешения кризиса, в то время как дипломатические каналы закрыты для войны в Украине". Сийярто также утверждал, что прием Украины в НАТО ослабит альянс, поскольку внутри существуют разные точки зрения на этот вопрос.

"Миротворческая миссия" Орбана

Как отмечало агентство Bloomberg, между Орбаном и Трампом установились тесные отношения. Венгерский премьер уже посещал Мар-а-Лаго в марте, где экс-президент США устроил для него экскурсию и ужин со своей женой Меланией.

По итогам той встречи Орбан рассказал о планах Трампа остановить войну России против Украины. "Трамп в случае победы на выборах президента США не даст ни цента военной помощи Украине. Прекращение военной помощи поможет остановить войну. Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет закончена", - сообщил Орбан.

Ранее в ходе своей поездки по миру, которую Орбан называет "миротворческой миссией", премьер Венгрии посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В Евросоюзе и ФРГ резко раскритиковали Орбана , чья страна с июля по ротации председательствует в Совете ЕС, в первую очередь за визит в Москву, подчеркнув, что венгерский лидер "никоим образом" не представляет интересы ЕС, а действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

В то же время, несмотря на резкую критику "миротворческой миссии" Орбана, Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что у Берлина нет планов инициировать отзыв председательства Венгрии в Евросовете. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

США разместят в Германии ракеты "Томагавк". Напуган ли Кремль планами НАТО? DW Новости (11.07.2024)

США разместят в Германии ракеты "Томагавк". Напуган ли Кремль планами НАТО? DW Новости (11.07.2024)

Дальнобойные ракеты, которые с 2026 года будут вновь размещены в Германии, смогут достичь российской территории. Целью "временной" передислокации этого оружия из США в ФРГ является сдерживание России, говорится в совместной декларации двух стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Москва, как и ожидалось, критически отреагировала на этот анонс, МИД РФ пообещал "военный ответ".
Политика11 июля 2024 г.28:31 мин.
external

Орбан в Кремле: что премьер Венгрии привез Путину после встречи с Зеленским. DW Новости (05.07.2024)

Орбан в Кремле: что премьер Венгрии привез Путину после встречи с Зеленским. DW Новости (05.07.2024)

Виктор Орбан приехал с необъявленным визитом к Владимиру Путину. Причем 2 июля премьер Венгрии побывал в Киеве у Владимира Зеленского, где призвал президента Украины к прекращению огня, чтобы начать мирные переговоры.
5 июля 2024 г.28:55 мин.