Страны ЕС раскритиковали Венгрию за визиты Орбана в РФ и КНР

Послы государств Европейского Союза осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушение "буквы и духа" решений ЕС в ходе "миротворческих миссий" Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Об этом сообщает в четверг, 11 июля, издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным Politiko, на закрытой встрече в Брюсселе представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с "беспрецедентной" критикой со стороны коллег. Заседание длилось более двух часов, единственной страной, не выступившей против Венгрии, была Словакия. "Это беспрецедентно, чтобы председательствующая (в ЕС - Ред.) страна подверглась такому порицанию со стороны всех остальных", - сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Послы стран ЕС отметили "время и последовательность встреч", использование "хештегов, посвященных председательству", а также реакцию президента России Владимира Путина, сказал один из дипломатов. "Границы были явно и намеренно размыты. И Орбан пошел вразрез с буквой и духом выводов Европейского совета, тем самым нанеся ущерб единству ЕС", - добавил дипломат.

Дипломат ЕС: Действия Орбана "не служат ни ЕС, ни миру".

Другой дипломат удивился, что "венгерскому председательству хватило девяти дней, чтобы потерять хоть какую-то толику доверия". По его мнению, действия Орбана "не служат ни ЕС, ни миру". "Они играют на руку Путину и его военному проекту. Венгерский лозунг "сделать Европу снова великой" на этом этапе скорее означает сделать Россию снова великой", - заявил собеседник Politico.

Издание отмечает, что Евросоюзу трудно выйти за рамки публичного осуждения. Вместе с тем несколько послов ЕС пригрозили Венгрии "практическими последствиями", если Орбан продолжит следовать прежней политике, сообщили два других дипломата ЕС.

Один из возможных вариантов - бойкот неформальных встреч министров, которые устраивает Будапешт. "В действительности возможности ограничены", - сказал один из дипломатов. По его словам, вариант прекращения или сокращения срока председательства Венгрии в Совете ЕС будет сложно реализовать юридически, так как оно уже началось.