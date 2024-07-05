Почему Брюссель и Киев недовольны визитом Орбана в Москву

Реакция Евросоюза и лидеров стран ЕС на визит Орбана в Москву была более жесткой, чем на его высказывания в Киеве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе совершил два резонансных визита. 2 июля он впервые за долгое время посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а 5 июля в Москве его уже принимал президент РФ Владимир Путин. В обеих столицах Орбан подчеркивал, что поводом для его поездок послужило начавшееся 1 июля шестимесячное председательство Венгрии в Совете ЕС.

В Киеве Виктор Орбан сообщил, что предложил Зеленскому объявить о прекращении огня на линии фронта, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Официальные заявления руководства ЕС, что у венгерского премьера нет полномочий высказывать какие-либо мирные инициативы, касающиеся войны России против Украины, Орбана не смутили. И через несколько дней в Москве он, начиная переговоры с Путиным, заявил, что Венгрия скоро станет "единственной страной в Европе, которая может разговаривать со всеми остальными странами", а потому решил "воспользоваться этой ситуацией, чтобы поговорить о вопросах, которые важны для Европы". Да и сам Путин воспринял приезд Орбана как визит посланника ЕС, отметив, что "готов обсудить все нюансы" по поводу "ситуации в Украине", ожидая услышать "позиции европейских партнеров".

Без мандата ЕС и вопреки официальной позиции Брюсселя

Реакция Брюсселя и лидеров стран ЕС на визит Орбана в Москву была более жесткой, чем на его высказывания в Киеве. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии как страны-председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией: "Евросовет имеет четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тоже подчеркнул, что визит Орбана в Москву происходит исключительно в рамках двусторонних отношений. Он напомнил, что официальная позиция Брюсселя по поводу агрессивной войны России против Украины "исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным".

Впрочем, прорывов "челночная дипломатия" Орбана не принесла. И на итоговой пресс-конференции в Москве он констатировал очевидное: позиции украинской и российской сторон по прекращению войны крайне далеки друг от друга. Тем не менее он пообещал "работать дальше в этом направлении".

Визит как козырь для кремлевских пропагандистов

Виктор Орбан уже не раз доказывал, что будет "использовать любую предоставленную ему возможность, чтобы продемонстрировать свои полномочия государственного деятеля" на европейской арене, заявил в комментарии для DW научный сотрудник словацкого аналитического центра Globsec Роджер Хилтон. Свои действия Орбан, как полагает Хилтон, мог бы оправдать тем, что "у него сложились особые отношения с Путиным и что в роли главы страны-председателя ЕС он может способствовать миру между Киевом и Москвой, хотя и в пользу России". "В то же время решение Орбана проигнорировать надлежащий дипломатический протокол радостно встретили в Кремле, где теперь будут считать, что - по крайней мере, в течение следующих шести месяцев - обычные правила в отношениях с председательством ЕС действовать не будут", - сказал эксперт.

Герхард Манготт Фото: Celia di Pauli/Gerhard Mangott/Universität Innsbruck/dpa/picture alliance

Австрийский политолог Герхард Манготт, профессор международных отношений Инсбрукского университета, тоже отмечает, что для Москвы визит венгерского премьера выгоден уже тем, что, хотя Орбан и пытался преподнести его как двусторонний, "невозможно помешать пропагандистам титуловать Орбана как представителя Европейского Союза".

Геополитическая многоходовка?

Намерения венгерского премьера могут быть намного шире, чем стремление во чтобы то ни стало помирить Киев и Москву и на самом деле Виктор Орбан решил "провести сеанс одновременной игры на нескольких шахматных досках", считает заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук. "На глобальной шахматной доске Орбан играет за Дональда Трампа, при этом он понимает, что должен чем-то прислужиться Трампу и его команде. Орбану кажется, что украинский кейс - лучшая возможность для этого", - сказал Герасимчук в беседе с DW. Поддерживая контакт и с Путиным, и с Си Цзиньпином, и с Зеленским, Орбан демонстрирует, что может помочь вероятному президенту США в предоставлении платформы для диалога "по украинскому вопросу", объяснил эксперт.

В то же время, по его мнению, на европейской шахматной доске визиты Орбана в Киев и Москву были "рекламным ходом с целью привлечь к себе внимание как к яркому лидеру правых сил, который может стать альтернативой Мелони, Качиньскому и Моравецкому с одной стороны, и Ле Пен - с другой". Но при этом "на региональной шахматной доске ситуация для Орбана оказалась более сложной", поскольку и без того непростые отношения Будапешта с ближайшими соседями - Польшей, Чехией и Румынией, в последнее время ухудшились, а "на национальной шахматной доске дела у Орбана вообще плохи", указал Сергей Герасимчук, уточнив: "Экономика слаба, оппозиция в лице Петера Мадяра усиливается. Однако Орбан, по-видимому, думает, что региональный и национальный уровень он уже перерос, потому пришло время показать себя на европейской и глобальной арене".

Председательство в ЕС "в стиле Орбана"

Простят ли Орбану в Брюсселе его дипломатическую самодеятельность? Ведь там некоторое время сомневались в способности Венгрии быть председателем в ЕС. А Европарламент и вовсе призывал лишить Будапешт такого права. Что касается самого Орбана, то он "в течение некоторого времени показывает, что ему безразлично, как его воспринимают в Брюсселе", считает научный сотрудник словацкого аналитического центра Globsec Роджер Хилтон. "Орбан поддерживает свой имидж бунтаря в ЕС и использует его в своих внутриполитических интересах", - сказал Хилтон.

Высшее руководство ЕС поведением Виктора Орбана тоже уже не удивишь, потому вряд ли его ожидают какие-либо серьезные последствия, но решение Будапешта не информировать Брюссель о поездках Орбана в Киев и Москву можно считать "первым предварительным сигналом того, как будут выглядеть следующие шесть месяцев председательства Венгрии в ЕС", полагает аналитик.