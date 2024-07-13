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Трамп ранен на предвыборном митинге в Пенсильвании

Роман Сулима
Опубликовано 14 июля 2024 г.Обновлено 14 июля 2024 г.

По данным СМИ, в толпе раздались выстрелы, после которых у правого уха экс-президента появилась кровь. Трампа эвакуировали, он в безопасности. Стрелявший убит, погиб один зритель, двое в тяжелом состоянии.

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Охранники уводят Дональда Трампа со сцены на предвыборном мероприятии в Батлере, штат Пенсильвания
Охранники уводят Дональда Трампа со сцены на предвыборном мероприятии в Батлере, штат ПенсильванияФото: Gene J. Puskar/AP Photos/picture alliance

Бывшего президента США Дональда Трампа увезли со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе раздались выстрелы, передают информационные агентства вечером в субботу, 13 июля, по местному времени. "Трамп демонстрировал таблицу с цифрами пересечения границы, когда в толпе раздались выстрелы. Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь", - говорится в сообщении агентства AP.

На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.

После прозвучавших выстрелов он "быстро спрятался за стойку", из толпы раздались крики, а охранники Трампа бросились на сцену оказывать ему помощь. АР уточняет, что экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента. 

Сам Трамп написал позднее в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.

Секретная служба США: Трамп в безопасности

Секретная служба США, отвечающая за безопасность бывших и действующих президентов, заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он "был нейтрализован" сотрудниками службы, и скончался. Также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.

По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, экс-президент был доставлен для обследования в медицинское учреждение. Чунг сказал, что Дональд Трамп "чувствует себя хорошо". Позднее губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что он покинул больницу. После больницы сотрудники Секретной службы США доставили Трампа в безопасное место.  

Позже предвыборный штаб Трампа распространил короткое виде, на котором видно, как он спускается по трапу своего самолета после приземления в штате Нью-Джерси.

Стрелок застрелен агентами Секретной службы

По данным источников агентства АР, стрелок не был участником митинга Дональда Трампа и был убит агентами Секретной службы США после того, как он произвел свои выстрелы. По информации телеканала CNN, ФБР установило личность стрелявшего - речь идет о 20-летнем мужчине, жителе Пенсильвании, его имя не называется. ФБР официально квалифицировало стрельбу на митинге Трампа как покушение на убийство, и приступило к расследованию происшествия.

Кроме стрелявшего, погиб один зритель, сообщил прокурор округа Батлер Ричард Голдингер. По его словам, еще один человек получил тяжелые ранения и госпитализирован. 

В Нью-Йорке полиция усилила меры безопасности возле "башни Трампа" (Trump Tower) и других достопримечательностей города, передает телеканал CBS News.

Полиция Пенсильвании сообщила, что считает первоочередной задачей установление мотивов человека, стрелявшего в Трампа. Кроме того, необходимо быстро выяснить, были ли у него сообщники. Расследование может занять дни, недели или месяцы, цитирует заявление представителя полиции агентство Reuters.

Байден молится за Трампа

Президент США Джо Байден осудил насилие против своего конкурента на выборах и выразил ему свою поддержку. "В Америке нет места подобному насилию, - заявил он. - Мы должны сплотиться как нация и осудить это".

Глава Белого дома сказал, что был рад узнать, что Трамп находится в безопасности и здоров: "Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на мероприятии, пока мы ждем дальнейшей информации".

В ближайшее время Байден планирует выступить перед журналистами, чтобы прокомментировать инцидент, произошедший во время предвыборного митинга Трампа, сообщил Белый дом. Позднее президент США побеседовал с Трампом по телефону. В воскресенье правоохранительные органы доложат главе государства о ходе расследований, указывается в сообщении Белого дома.

Не перове покушение в истории США

В истории США уже не раз отмечались случаи покушений на высокопоставленных политиков, в том числе на президентов. Так, в 1865 году президента США Авраама Линкольна застрелили в ложе театра в столице США Вашингтоне во время спектакля. Президент Джеймс Гарфилд был убит в 1881 году, а Уильям Маккинли - в 1901 году. Президента США Джона Ф. Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. В 1968 году во время предвыборной кампании президентских выборов был убит брат Джонна Кеннеди, сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди. В 1981 году в Вашингтоне стрелок ранил президента Рональда Рейгана. Помимо него ранения получили также пресс-секретарь Белого дома, агент секретной службы и телохранитель.

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