Президент Бразилии призывает реформировать Совбез ООН

Структура Совбеза ООН давно устарела, уверен бразильский президент. По его мнению, в состав постоянных членов высшего органа ООН должны войти Бразилия, ФРГ, Индия, Япония, а также несколько африканских стран.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг резкой критике устаревшую, по его мнению, систему постоянного членства в Совета Безопасности ООН пяти стран - США, Китая, России, Франции и Великобритании. В ходе пресс-конференции в Берлине по итогам межправительственных консультаций ФРГ и Бразилии, прошедших в понедельник, 4 декабря, он заявил, что ООН больше не выполняет свою роль в мире.

"Немцы должны войти в Совет Безопасности ООН, Япония должна войти, Индия должна войти", - предложил Лула свои кандидатуры, отметив, что Бразилия и эти государства образуют так называемую группу G4, выступающую за реформирование высшего органа ООН.

Лула за введение в Совбез постоянных членов от Африки

Бразильский президент также высказался за введение в состав Совбеза двух-трех постоянных членов от Африки. "Глобальная безопасность не является прерогативой основателей ООН, - подчеркнул он. - География и геополитика 1945 года - это не геополитика 2023 года".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) согласился с критикой, высказанной Лулой, и присоединился к призыву к реформе Совета Безопасности ООН, передает агентство Reuters.

Луис Инасиу Лула да Силва уже много лет выступает с идеей реформирования Совета Безопасности ООН. О том, что Германию, Японию, Бразилию и Индию следует включить в состав постоянных членов этого органа, он заявлял еще в годы своего первого президентского срока с 2003 по 2011 годы.

Этот вопрос вновь приобрел актуальность после того, как одна из стран - членов Совбеза ООН - Россия - начала агрессивную войну против соседней Украины.

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