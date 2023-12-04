Лула не дает Путину гарантии безопасности на саммите G20
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не готов давать своему российскому коллеге Владимиру Путину гарантии безопасности на саммите G20, который пройдет в 2024 году в Рио-де-Жанейро. Вопрос о том, будет ли Путин арестован в Бразилии в связи с ордером на арест Международного уголовного суда (МУС) по подозрению в совершении военных преступлений в Украине, не входит в сферу его компетенции, заявил Лула в понедельник, 4 декабря, в Берлине в ходе германо-бразильских межправительственных консультаций.
"Будет ли он арестован, когда приедет? Может быть, да, а может быть, и нет. Это будут решать судебные органы", - указал Лула.
Путина пригласят в Бразилию без гарантий безопасности
Вместе с тем бразильский президент отметил, что намерен направить Путину приглашение на саммит "большой двадцатки".
В отличие от России и США, Бразилия является участником Римского статута - договора, на основе которого учрежден Международный уголовный суд. Еще в сентябре Лула заявлял, что главе российского государства не грозит в Бразилии арест. Однако позднее он отказался от своих заверений, пояснив, что этот вопрос должны решать "органы юстиции, а не правительство".
Риски для Путина из-за ордера МУС
Путин пропустил нынешний саммит G20 в Нью-Дели, чтобы избежать возможного политического конфуза и риска задержания по ордеру МУС. Международный уголовной суд в марте выдал ордер на арест российского президента, обвинив его в незаконной депортации украинских детей. Кремль отверг это обвинение и объявил ордер МУС юридически ничтожным.
Тем не менее российский президент во избежание возможных рисков предпочитал избегать поездок на недавние международные конференции, а в Индию для участия в саммите G20 отправил министра иностранных дел Сергея Лаврова, хотя Индия даже не является подписантом Римского статута о Международном уголовном суде.
Межправительственные консультации ФРГ и Бразилии
Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Лула, а также целый ряд министров из обеих стран приняли участие в Берлине в первых за более чем восемь лет германо-бразильских межправительственных консультациях. Согласно заявлению правительства Германии, на них обсуждались вопросы двусторонней экономической и финансовой политики, переход к "зеленой" экономике. Кроме того, речь шла о проблемах энергетики, климата, экологического развития, продовольствия, а также внешней и оборонной политики.
Важность встречи для Берлина заключалась еще и в том, что с 1 декабря к Бразилии по ротации перешло председательство в группе стран G20, объединяющей двадцать государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.
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