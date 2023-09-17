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Глава МИД Германии призвала реформировать ООН

Лиза Ламбрехт
17 сентября 2023 г.

Анналена Бербок призвала реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы приблизить его к реалиям 21 века. Берлин выступает за приверженность Уставу ООН, заявила глава МИД ФРГ в ходе визита в США.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок около Капитолия в Вашингтоне
Глава МИД Германии Анналена Бербок в ВашингтонеФото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Украине, призвала к фундаментальным реформам Организации Объединенных Наций. "Совет Безопасности ООН, который все еще представляет мир 20 века, больше не отвечает требованиям времени. Только если Организация Объединенных Наций обновит свою "операционную систему", чтобы адаптироваться к миру 21 века, она в долгосрочной перспективе станет местом, где мировое сообщество сможет совместно решать свои проблемы", - заявила глава МИД ФРГ в субботу, 16 сентября.

Бербок добавила, что Германия стремится "сделать систему ООН более справедливой, более инклюзивной и более дееспособной", а также подчеркнула, что Берлин выступает за "последовательную приверженность Уставу ООН и его принципам": "Везде, где эти принципы подрываются или нарушаются, мы работаем вместе с нашими партнерами, чтобы противодействовать этому, - будь то в Украине или где-либо еще".

Шольц в Совбезе ООН будет говорить о войне РФ против Украины

Открытое заседание Совета Безопасности всемирной организации будет проходить в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед Совбезом выступит и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Главной темой его речи станет захватническая война России против Украины и ее негативные глобальные последствия.

"До тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины, для нас не может быть возвращения к политике business as usual", - заявили ранее в ведомстве федерального канцлера. По словам советников Шольца, принятия каких бы то ни было решений на этом заседании Совбеза ООН не планируется, а его темой станет "грубейшее нарушение - с точки зрения почти всех его членов - Россией международного права".

На открытом заседании Совбеза Олаф Шольц, по словам его советника, намерен "на глазах мировой общественности рассказать обо всех ужасах этой войны, о масштабах нарушений международного права, а также еще раз напомнить, что продовольственный и энергетический кризисы в мире, глобальная инфляция являются исключительно следствием российских действий".

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