Бербок в США призвала помочь Украине выиграть войну

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в США призвала продолжать помощь Украине в защите от российской агрессии. "Украина должна выиграть эту войну. Свобода и демократия должны победить", - сказала Бербок в четверг, 14 сентября, в интервью телеканалу Fox News.

Речь идет не только об Украине и "свободе в Европе", ведь президент России Владимир Путин "борется также с демократиями по всему миру, и поэтому мы должны объединиться", подчеркнула глава МИД ФРГ. "Мы сильнее этой жестокой агрессии Путина", - добавила она. На вопрос, чем может закончиться эта война, Анналена Бербок заявила: "Свободой и миром в Украине. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Бербок также затронула в интервью критику администрации президента США Джо Байдена оппозиционными республиканцами, которые считают, что Вашингтон расходует на помощь Киеву слишком много средств. "Мы всегда должны спрашивать себя, что было бы, если мы не поддерживали бы Украину. А цена была бы намного выше".

Республиканцы США "понимают важность поддержки Украины"

Во время визита в Вашингтон министр иностранных дел ФРГ встретилась с несколькими конгрессменами из Республиканской партии, в том числе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

Выступая перед журналистами после переговоров, Бербок отметила, что "слышала голоса республиканцев, у которых было много вопросов о поддержке Украины". Однако от многих из них она также услышала, "что они понимают, насколько важна дальнейшая поддержка Украины - для нас, европейцев, и, конечно, для самой Украины", сказала Бербок.

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