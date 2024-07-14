Маск выразил поддержку Трампу после его ранения на митинге

Вскоре после инцидента в Пенсильвании, после которого раненого Трампа увели со сцены, миллиардер Илон Маск написал, что "полностью" его поддерживает. Как сообщалось ранее, сумма "поддержки" станет известна 15 июля.

Миллиардер Илон Маск заявил вечером в субботу, 13 июля, по местному времени, что "полностью" поддерживает Дональда Трампа. Он написал об этом в соцсети X, реагируя на инцидент со стрельбой во время предвыборного митинга в Пенсильвании, когда бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии был ранен и эвакуирован со сцены службой его охраны.

"Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление", - написал Маск.

Трамп ранен во время выступления

Бывшего президента США увели со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе раздались выстрелы. "Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь", - сообщает агентство AP. На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.

После выстрелов он "быстро спрятался за стойку", а охранники бросились на сцену оказывать ему помощь. АР уточняет, что экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

Секретная служба США: Трамп в безопасности

Секретная служба США заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, экс-президент находится на обследовании в медицинском учреждении. Чунг сказал, что Дональд Трамп "чувствует себя хорошо".

АР: Стрелок застрелен агентами Секретной службы

В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он был убит сотрудниками службы, также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство, сообщают источники агентства AP.

Байден хочет лично поговорить с Трампом после нападения

После нападения на Дональда Трампа действующий президент США Джо Байден хочет как можно скорее лично поговорить со своим предшественником и конкурентом. "Надеюсь, я смогу поговорить с ним сегодня вечером", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном в Рехобот-Бич в штате Делавэр, где президент остановился на выходные, в кратчайшие сроки после инцидента с Трампом, передает агентство dpa.

Маск тайком жертвует средства на кампанию Трампа

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что Илон Маск, который усиливает критику президента США Джо Байдена, сделал пожертвование политической группе, работающей над избранием Дональда Трампа.

По словам собеседников агентства, Маск сделал вклад в малозаметную группу под названием America PAC. Какую именно сумму бизнесмен пожертвовал, не уточняется, но ее размер характеризуют как "значительный". Авторы публикации отмечают, что America PAC может получать неограниченные взносы на политическую деятельность, но обязана раскрыть список своих доноров 15 июля.

В прошлом Маск и Трамп конфликтовали, но в последнее время они сблизились, пишет Bloomberg. Так, сейчас миллиардер консультирует экс-президента по вопросам электромобилей и криптовалют. "Он звонит мне неожиданно, без всякой причины", - заявил Маск о своих текущих отношениях с Трампом во время ежегодного собрания акционеров Tesla в июне. "Я поклонник Илона. Он проделывает невероятную работу с Tesla", - в свою очередь заявлял Трамп.