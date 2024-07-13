Маск тайком жертвует средства на кампанию Трампа

В сообщении агентства Bloomberg не уточняется, как много миллиардер пожертвовал, однако сумма, переданная группе под названием America PAC, именуется "значительной". Список доноров обязаны раскрыть 15 июля.

Миллиардер Илон Маск, который усиливает критику президента США Джо Байдена, сделал пожертвование политической группе, работающей над избранием конкурента Байдена - экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 12 июля, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, Маск сделал вклад в малозаметную группу под названием America PAC. Какую именно сумму бизнесмен пожертвовал, не уточняется, но ее размер характеризуют как "значительный". Авторы публикации отмечают, что America PAC может получать неограниченные взносы на политическую деятельность, но обязана раскрыть список своих доноров 15 июля.

Ранее Маск отрицал свою причастность к спонсированию политических кампаний. "Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - написал он в принадлежащей ему соцсети Х. На запрос ряда мировых агентств дать новый комментарий на ту же тему миллиардер не ответил.

Об America PAC

Группа America PAC работает на Трампа "за кулисами", пишет Bloomberg, уточняя, что наиболее интенсивно агитация и работа по привлечению избирателей ведется в ключевых штатах, которые и определят исход выборов.

Среди сторонних организаций, поддерживающих Трампа, именно America PAC - самый крупный плательщик за прямые контакты с американскими избирателями. На данный момент она потратила 15,8 млн долларов (14,5 млн евро), из которых 13,1 млн долларов ушло на деятельность на местах, показывают отчеты, на которые ссылается Bloomberg. Группа также оплачивает выходы заказных материалов в СМИ, SMS-рассылки и телефонные контакты с избирателями.

Все это дает республиканцам серьезное финансовое преимущество, позволяющее тратить деньги на официальную кампанию Трампа, что сделает нынешние президентские выборы самыми дорогими в истории США, говорится в статье.

Отношения Трампа и Маска

В прошлом Илон Маск и Дональд Трамп конфликтовали, но в последнее время они сблизились, пишет Bloomberg. Так, сейчас миллиардер консультирует экс-президента по вопросам электромобилей и криптовалют. "Он звонит мне неожиданно, без всякой причины", - заявил Маск о своих текущих отношениях с Трампом во время ежегодного собрания акционеров Tesla в июне. В свою очередь Трамп заявлял, что он большой поклонник электромобилей. "Я поклонник Илона. Он проделывает невероятную работу с Tesla", - цитирует экс-президента агентство Reuters.

В настоящий момент Илон Маск возглавляет список миллиардеров Bloomberg с состоянием 263,6 миллиарда долларов (241, 8 млрд евро). Его капитал в основном состоит из акций производителей электромобилей Tesla и космической техники SpaceX, а также социальной платформы X. Компании Маска уже имеют крупные государственные контракты и регулярно вступают в конфликты с федеральными агентствами по поводу нормативных актов.

Дональд Трамп, как ожидается, будет официально выдвинут на следующей неделе в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США, которые пройдут 5 ноября.