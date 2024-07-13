  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Маск тайком жертвует средства на кампанию Трампа

Роман Сулима
13 июля 2024 г.

В сообщении агентства Bloomberg не уточняется, как много миллиардер пожертвовал, однако сумма, переданная группе под названием America PAC, именуется "значительной". Список доноров обязаны раскрыть 15 июля.

https://p.dw.com/p/4iF7q
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (коллаж)

Миллиардер Илон Маск, который усиливает критику президента США Джо Байдена, сделал пожертвование политической группе, работающей над избранием конкурента Байдена - экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 12 июля, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, Маск сделал вклад в малозаметную группу под названием America PAC. Какую именно сумму бизнесмен пожертвовал, не уточняется, но ее размер характеризуют как "значительный". Авторы публикации отмечают, что America PAC может получать неограниченные взносы на политическую деятельность, но обязана раскрыть список своих доноров 15 июля.

Ранее Маск отрицал свою причастность к спонсированию политических кампаний. "Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - написал он в принадлежащей ему соцсети Х. На запрос ряда мировых агентств дать новый комментарий на ту же тему миллиардер не ответил.

Об America PAC

Группа America PAC работает на Трампа "за кулисами", пишет Bloomberg, уточняя, что наиболее интенсивно агитация и работа по привлечению избирателей ведется в ключевых штатах, которые и определят исход выборов.

Среди сторонних организаций, поддерживающих Трампа, именно America PAC - самый крупный плательщик за прямые контакты с американскими избирателями. На данный момент она потратила 15,8 млн долларов (14,5 млн евро), из которых 13,1 млн долларов ушло на деятельность на местах, показывают отчеты, на которые ссылается Bloomberg. Группа также оплачивает выходы заказных материалов в СМИ, SMS-рассылки и телефонные контакты с избирателями.

Все это дает республиканцам серьезное финансовое преимущество, позволяющее тратить деньги на официальную кампанию Трампа, что сделает нынешние президентские выборы самыми дорогими в истории США, говорится в статье.

Отношения Трампа и Маска

В прошлом Илон Маск и Дональд Трамп конфликтовали, но в последнее время они сблизились, пишет Bloomberg. Так, сейчас миллиардер консультирует экс-президента по вопросам электромобилей и криптовалют. "Он звонит мне неожиданно, без всякой причины", - заявил Маск о своих текущих отношениях с Трампом во время ежегодного собрания акционеров Tesla в июне. В свою очередь Трамп заявлял, что он большой поклонник электромобилей. "Я поклонник Илона. Он проделывает невероятную работу с Tesla", - цитирует экс-президента агентство Reuters.

В настоящий момент Илон Маск возглавляет список миллиардеров Bloomberg с состоянием 263,6 миллиарда долларов (241, 8 млрд евро). Его капитал в основном состоит из акций производителей электромобилей Tesla и космической техники SpaceX, а также социальной платформы X. Компании Маска уже имеют крупные государственные контракты и регулярно вступают в конфликты с федеральными агентствами по поводу нормативных актов.

Дональд Трамп, как ожидается, будет официально выдвинут на следующей неделе в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США, которые пройдут 5 ноября.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Чего хочет Илон Маск и что ожидает сотрудников Tesla в Германии? (09.12.2020)

Чего хочет Илон Маск и что ожидает сотрудников Tesla в Германии? (09.12.2020)

Илон Маск часто прилетает в Берлин, ведь недалеко от немецкой столицы он строит первый европейский завод по производству электрокаров Tesla. Около 8 тысяч рабочих мест должны быть заняты здесь до следующего лета. Но к концерну из США есть серьезные вопросы у немецких профсоюзов.
Автомобили и транспорт9 декабря 2020 г.02:27 мин.
Twitter начал удалять бесплатно присвоенные верификационные галочки. Теперь такие значки будут лишь у платных подписчиков соцсети. Зачем Илону Маску такое нововведение - в карикатуре DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не дает миру забыть о себе. Покупка сети микроблогов Twitter, возвращение туда экс-президента США Трампа, система Starlink для Украины - вокруг Маска всегда много событий.
Цифровые технологии23 ноября 2022 г.11 фото
Доллары США

"Райские досье" вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина

"Райские досье" вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с "панамскими досье".
Политика5 ноября 2017 г.
Показать еще