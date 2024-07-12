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Соцсети X Илона Маска грозит штраф за нарушение правил ЕС

Жан Рофе
12 июля 2024 г.

По данным Еврокомиссии, X не соблюдает требования к прозрачности рекламы и доступу исследователей к открытым данным, а также вводит пользователей в заблуждение своим интерфейсом для "верифицированных аккаунтов".

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Илон Маск на фоне логотипа X
ЕК может наложить на X штраф в размере до 6% от общего мирового годового оборотаФото: Alain Jocard/AFP [M]

Социальная сеть X (ранее Twitter) миллиардера Илона Маска нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA), к таким предварительным выводам пришла Европейская комиссия (ЕК). В частности, претензии регулятора связаны с вводящим в заблуждение дизайном пользовательского интерфейса, прозрачностью рекламы и доступом к данным для исследователей, говорится в заявлении ЕК, опубликованном в пятницу, 12 июля.

По данным Еврокомиссии, соцсеть X некорректным образом разрабатывает и использует свой интерфейс для "верифицированных аккаунтов" с "синей галочкой", он "не соответствует отраслевой практике и вводит пользователей в заблуждение". Запросить такой аккаунт может "любой желающий", в результате чего пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента, отмечается в документе. У комиссии также есть подтверждения того, что "проверенные аккаунты" могут использоваться злоумышленниками для обмана пользователей. В заявлении также говорится, что Х не соблюдает требования прозрачности рекламы, а также не предоставляет исследователям доступ к своим данным общего пользования.

У Х есть "право на защиту"

В ЕК указали, что у компании Х теперь имеется время, чтобы проанализировать претензии Брюсселя, ответить на них и устранить нарушения. Если нарушения останутся, Еврокомиссия пригрозила Х штрафами в размере до 6 процентов от общего мирового годового оборота.

"Сейчас у Х есть право на защиту, но если наше суждение подтвердится, мы наложим штрафы и потребуем существенных изменений", - написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с ним, компании обязаны бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафактной продукции, распространением детской порнографии и дезинформации.

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