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Еврокомиссия открыла расследование против онлайн-сервиса X

Виталий Кропман
18 декабря 2023 г.

Сеть Х подозревают в нарушении обязательств по противодействию незаконному контенту и дезинформации, по обеспечению прозрачности и вводящящем в заблуждение дизайне пользовательского интерфейса.

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Kommunikationsplattform X I Elon Musk
Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Европейская комиссия в понедельник, 18 декабря, открыла официальное производство против сервиса микроблогов X (бывший Twitter).  "Сегодня мы открываем официальную процедуру по возможным нарушениям со стороны X", - написал комиссар Евросоюза по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

Как указал европейский политик, онлайн-сервис подозревают в нарушении обязательств по противодействию незаконному контенту и дезинформации, нарушении обязательств по обеспечению прозрачности, вводящящем в заблуждение дизайне пользовательского интерфейса. Потенциально компанию могут признать в нарушении восьми статей Закона о цифровых услугах (DSA).

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с ним, компании обязаны бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафактной продукции,  распространением детской порнографии и дезинформации. В октябре Брюссель уже выносил предупреждение сети X за распространение ложной информации в связи с войной между Израилем и ХАМАС, напоминает агентство AFP. По оценке Еврокомиссии, именно на сеть X приходится наибольшая доля такой дезинформации. Критики обвиняют владельца компании Илона Маска в том, что с тех пор, как он возглавил Twitter в прошлом году, в компании значительно сокращены масштабы модерации контента и меры по борьбе с разжиганием ненависти и дезинформацией.

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