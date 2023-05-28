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Штаб-квартира Twitter в Сан-ФранцискоФото: Stephen Lam/San Francisco Chronicle/AP/picture alliance
ОбществоГермания

ФРГ критикует выход Twitter из кодекса против дезинформации

Илья Коваль
54 мин. назад

Компания Илона Маска вышла из добровольного кодекса по борьбе с дезинформацией, подписанного интернет-гигантами. Немецкие политики пригрозили Twitter "принудительными мерами" в рамках нового закона ЕС.

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Немецкие политики раскритиковали планы Twitter выйти из добровольного кодекса поведения в борьбе с дезинформацией, разработанного Евросоюзом. "Twitter явно не хочет противодействовать растущей дезинформации в своей сети", - заявила сопредседательница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) в интервью Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, 28 мая.

Эскен пригрозила компании Илона Маска возможными мерами, прописанными в новом законе о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который вступит в силу в ЕС в августе. Аналогично высказался и министр цифровой инфраструктуры и транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing). В интервью изданиям Funke Mediengruppe он назвал кодекс поведения против дезинформации "эффективным инструментом для распознавания и удаления фейк-ньюс". Если Twitter не будет ответственно относиться к этому, то "нам придется говорить о принудительным мерах в рамках DSA", подчеркнул он.

Twitter вышел из кодекса ЕС, подписанного крупнейшими интернет-компаниями

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Twitter решил выйти из кодекса поведения в борьбе с дезинформацией. Этот кодекс требует от компаний принимать меры против распространения дезинформации и регулярно отчитываться о проделанной работе. Помимо Twitter кодекс подписали Google, Tiktok, Microsoft и Meta.

Закон о цифровых услугах призван ускорить процесс удаления нелегального контента и упростить возможность для пользователей помечать такие посты. За систематическое нарушение DSA интернет-компании могут оштрафовать на сумму в шесть процентов от ежегодного мирового оборота.

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