Евросоюз ужесточил кодекс поведения в борьбе с дезинформацией

Европейская комиссия в четверг, 16 июня, представила ужесточенный кодекс поведения в борьбе с дезинформацией, уже подписанный такими интернет-гигантами, как Google и Twitter. Обновленная версия кодекса, согласованная на фоне пандемии коронавируса и войны России в Украине, предусматривает в числе прочего усиление борьбы с так называемыми "дипфейками" (Deep Fakes) - крайне правдоподобной дезинформацией.

Дезинформация трактуется в кодексе как "ложный или вводящий в заблуждение контент, который распространяется с целью обмана или получения экономических или политических выгод и может причинить общественный вред". Для борьбы с ней предлагается в числе прочего лишать распространителей фейков доходов от рекламы. Интернет-пользователи должны будут получить более эффективные инструменты для распознавания и маркировки фейков. Так называемый фактчекинг расширя на всех языках стран Евросоюза.

Новая версия кодекса расширяет первоначальный вариант, принятый в 2018 году. Он будет задействован в сочетании с законом о цифровых услугах (Digital Services Act), который пока не принят Европарламентом и странами ЕС. Их нарушение предлагается карать высокими штрафами - до шести процентов ежегодного мирового оборота. Такие штрафы будут налагать на компании, систематически нарушающие кодекс и не принимающие серьезных мер для снижения рисков.

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