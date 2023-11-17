IBM убрала рекламу из соцсети X из-за пронацистских постов

Компания IBM убрала из соцсети X свои рекламные объявления, так как их показывали рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. Владельца X Илона Маска обвинили в антисемитизме за его твиты.

Американская IT-компания IBM убрала из соцсети X (бывший Twitter) свои рекламные объявления, поскольку их показывали рядом с пронацистскими постами. В четверг, 16 ноября, компания заявила, что она "абсолютно нетерпима к разжиганию ненависти и дискриминации" и приостанавливает свою рекламную кампанию на платформе микроблогов до тех пор, "пока эта совершенно неприемлемая ситуация не будет расследована". Газета The New York Times пишет , что IBM собиралась за последние три месяца нынешнего года потратить на рекламу в X около 1 млн долларов.

Ранее в тот же день некоммерческая организация Media Matters сообщила, что обнаружила рекламу компаний Apple, Oracle и IBM, отображаемую в соцсети Илона Маска рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. В X после этого отчитались о проведении "чистки" аккаунтов, на которые указала Media Matters, и о запрете для них зарабатывать деньги на рекламе. Пронацистские посты в этих аккаунтах были помечены как "деликатный контент".

Маска обвинили в антисемитизме

Менее чем за 24 часа до объявления IBM владелец соцсети X Илон Маск оказался мишенью для обвинений в антисемитизме. 15 ноября Маск поддержал твит другого пользователя, который написал, что сообщества евреев "распространяют ненависть к белым людям". Еврейский народ сейчас "приходит к тревожному осознанию того, что те орды меньшинств, которые поддерживают затопление их страны (возможно, имелась в виду атака ХАМАС на Израиль. - Ред.), не слишком-то их любят", утверждалось далее в посте пользователя. Маск на это ответил: "Вы сказали истинную правду".

В ходе дальнейшей дискуссии Маск обвинил Антидиффамационную лигу - американскую еврейскую неправительственную организацию, которая борется с антисемитизмом и другим формам нетерпимости к евреям - в том, что та якобы "де-факто пропагандирует антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм".

Реагируя на оба скандала, исполнительный директор X Линда Яккарино 16 ноября написала в своем микроблоге, что возглавляемая ею соцсеть неизменно "занимала четкую позицию в отношении антисемитизма и дискриминации", ведя борьбу с этими явлениями, "которым нет места нигде в мире".

Из-за действий Маска стоимость Twitter упала вдвое

Капитализация компании X с момента ее покупки Илоном Маском в октябре 2022 года упала на 55 процентов - с 44 млрд долларов до 19 млрд долларов, написало 30 октября издание The Verge со ссылкой на внутренние документы компании. В том числе, с платформы ушли многие рекламодатели.

По мнению экспертов, это во многом стало результатом реформ Маска, который за год уволил большинство модераторов контента, распустил совет по доверию и безопасности и восстановил аккаунты правых экстремистов и конспирологов. В результате платформу захлестнула волна ненависти и дезинформации, отмечают критики бизнесмена.

Сам Маск в сентябре обвинил упомянутую выше Антидиффамационную лигу в давлении на рекламодателей в соцсети X, что якобы и привело к уходу большинства из них с платформы. Тогда же он заявил, что выступает "за свободу слова, но против любого антисемитизма".

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