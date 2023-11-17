IBM убрала рекламу из соцсети X из-за пронацистских постов
Американская IT-компания IBM убрала из соцсети X (бывший Twitter) свои рекламные объявления, поскольку их показывали рядом с пронацистскими постами. В четверг, 16 ноября, компания заявила, что она "абсолютно нетерпима к разжиганию ненависти и дискриминации" и приостанавливает свою рекламную кампанию на платформе микроблогов до тех пор, "пока эта совершенно неприемлемая ситуация не будет расследована". Газета The New York Times пишет, что IBM собиралась за последние три месяца нынешнего года потратить на рекламу в X около 1 млн долларов.
Ранее в тот же день некоммерческая организация Media Matters сообщила, что обнаружила рекламу компаний Apple, Oracle и IBM, отображаемую в соцсети Илона Маска рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. В X после этого отчитались о проведении "чистки" аккаунтов, на которые указала Media Matters, и о запрете для них зарабатывать деньги на рекламе. Пронацистские посты в этих аккаунтах были помечены как "деликатный контент".
Маска обвинили в антисемитизме
Менее чем за 24 часа до объявления IBM владелец соцсети X Илон Маск оказался мишенью для обвинений в антисемитизме. 15 ноября Маск поддержал твит другого пользователя, который написал, что сообщества евреев "распространяют ненависть к белым людям". Еврейский народ сейчас "приходит к тревожному осознанию того, что те орды меньшинств, которые поддерживают затопление их страны (возможно, имелась в виду атака ХАМАС на Израиль. - Ред.), не слишком-то их любят", утверждалось далее в посте пользователя. Маск на это ответил: "Вы сказали истинную правду".
В ходе дальнейшей дискуссии Маск обвинил Антидиффамационную лигу - американскую еврейскую неправительственную организацию, которая борется с антисемитизмом и другим формам нетерпимости к евреям - в том, что та якобы "де-факто пропагандирует антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм".
Реагируя на оба скандала, исполнительный директор X Линда Яккарино 16 ноября написала в своем микроблоге, что возглавляемая ею соцсеть неизменно "занимала четкую позицию в отношении антисемитизма и дискриминации", ведя борьбу с этими явлениями, "которым нет места нигде в мире".
Из-за действий Маска стоимость Twitter упала вдвое
Капитализация компании X с момента ее покупки Илоном Маском в октябре 2022 года упала на 55 процентов - с 44 млрд долларов до 19 млрд долларов, написало 30 октября издание The Verge со ссылкой на внутренние документы компании. В том числе, с платформы ушли многие рекламодатели.
По мнению экспертов, это во многом стало результатом реформ Маска, который за год уволил большинство модераторов контента, распустил совет по доверию и безопасности и восстановил аккаунты правых экстремистов и конспирологов. В результате платформу захлестнула волна ненависти и дезинформации, отмечают критики бизнесмена.
Сам Маск в сентябре обвинил упомянутую выше Антидиффамационную лигу в давлении на рекламодателей в соцсети X, что якобы и привело к уходу большинства из них с платформы. Тогда же он заявил, что выступает "за свободу слова, но против любого антисемитизма".
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