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SpaceX построит аппарат для вывода МКС с орбиты

Жан Рофе
28 июня 2024 г.

NASA заключило с компанией Илона Маска контракт на сумму 843 млн долларов на постройку космического аппарата, который выведет МКС с орбиты вокруг Земли.

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Международная космическая станция (фото из архива)
Международная космическая станция (фото из архива)Фото: Roscosmos State Space Corporation/AP/picture alliance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало компанию SpaceX Илона Маска для создания аппарата, который выведет с орбиты Международную космическую станцию (МКС) по окончании срока ее эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба NASA в среду, 26 июня.

Сумма контракта, заключенного между NASA и SpaceX, составляет 843 млн долларов. Базирующаяся в Калифорнии компания будет отвечать только за разработку данного космического аппарата. После создания он перейдет в собственность американского космического ведомства, которое будет управлять им во время миссии.

Затопление МКС намечено на 2030 год

В пресс-релизе отмечается, что аппарат позволит NASA и его международным партнерам обеспечить "безопасный и ответственный" вывод МКС с орбиты в 2030 году, исключая риск падения на местность, где живут люди. Предполагается, что аппарат, как и сама станция, разрушатся в атмосфере Земли. Обломки станции должны будут упасть в Тихий океан.

МКС находится на орбите Земли с 1998 года. Станцией управляют космические агентства США, Европы, Японии, Канады и России. Все страны, кроме РФ, обязались эксплуатировать ее до 2030 года, Россия - до 2028 года.

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