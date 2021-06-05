 Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2021

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Россия

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.

Российский модуль Наука перед стыковкой с Международной космической станцией

Российский модуль "Наука" перед стыковкой с Международной космической станцией

Научно-технический совет "Роскосмоса" рекомендовал начать техническую проработку проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС), поскольку "дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски" из-за стареющего оборудования. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном на сайте госкорпорации в субботу, 31 июля.

Как уточняется в тексте, разработка проекта необходима в связи с планируемым завершением эксплуатации российского сегмента МКС к 2028 году. При этом новая станция может работать в составе МКС или как независимая национальная станция.

Модуль "Наука" вызвал нарушения в работе МКС

Двумя днями ранее, 29 июля, с космодрома Байконур был успешно запущен и выведен на орбиту российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Его стыковка с МКС проводилась в ручном режиме. После этого произошло непроизвольное включение двигателей модуля, что вызвало разворот МКС на 45 градусов.

Затем управление над модулем удалось вернуть, а станцию возвратили в исходное положение. Запуск модуля "Наука" планировался еще в 2017 году, но его переносили по техническим причинам.

Переговоры Рогозина с главой NASA

5 июня сообщалось, что "Роскосмос" допускает участие NASA в проекте новой орбитальной станции. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после переговоров с главой NASA Биллом Нельсоном, который принял приглашение посетить РФ, а также предложил продлить работу МКС до 2030 года.

По словам Рогозина, соответствующей договоренности на переговорах достигнуто не было, обсуждение дальнейшей работы МКС возможно только после отмены санкций США против "Роскосмоса".

До того, в апреле, Рогозин заявил, что "Роскосмос" намерен завершить строительство новой орбитальной станции, которая будет не постоянно обитаемой, а посещаемой, в 2035 году, а первый модуль новой станции поручено подготовить РКК "Энергия" к 2025 году. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов.

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