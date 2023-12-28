Перекрестные полеты РФ и США на МКС продолжатся до 2026 года

Соответствующее соглашение заключили "Роскосмос" и NASA. Такие полеты нужны для того, чтобы на МКС всегда было по одному специалисту для российского и американского сегментов.

"Роскосмос" и Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) договорились продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года включительно, сообщили в российской госкорпорации в четверг, 28 декабря.

"В целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и на американском сегменте как минимум одного представителя NASA" стороны достигли соответствующей договоренности, говорится в сообщении.

Перекрестные полеты необходимы для подстраховки

В июле и декабре текущего года обе компании подписали два дополнения к договоренности о проведении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев еще 23 ноября сообщил "Интерфаксу", что дополнительное соглашение между "Роскосмосом" и NASA подразумевает проведение двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

По словам Крикалева, решение принято для избежания риска в случае чрезвычайных ситуаций – "что-то случилось на старте", "экипаж полетел и по разным причинам не состыковался", - чтобы станция не осталась без специалистов по одному из сегментов.

В нынешнем году в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществлены две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-24", в состав которого, помимо россиян Олега Кононенко и Николая Чуба, входил астронавт NASA Лорал О'Хара. В августе состоялся запуск американского корабляCrew Dragon-7, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

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