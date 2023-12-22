СКР обвинил замглавы "Роскосмоса" Фролова в мошенничестве

Олег Фролов злоупотребил служебным положением и с двумя другими фигурантами похитил не менее 435 миллионов при закупке оборудования, считает следствие. Трое обвиняемых взяты под стражу.

Следственный комитет России (СКР) обвинил заместителя генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Олега Фролова в мошенничестве в особо крупном размере. Аналогичное обвинение предъявлено двум другим фигурантам уголовного дела - индивидуальному предпринимателю и представителю коммерческой организации, сообщило ведомство в пятницу, 22 декабря.

По версии следствия, Фролов воспользовался служебным положением и вступил в преступный сговор с двумя людьми. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей, указали в СКР. Суд постановил взять обвиняемых под стражу.

"Роскосмос" подтвердил задержание

В госкорпорации подтвердили задержание ее высокопоставленного представителя. Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного комитета РФ, указали в "Роскосмосе".

С 2015 года как минимум 9 сотрудников предприятий российской ракетно-космической отрасли были приговорены к лишению свободы, указывает агентство ТАСС.

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