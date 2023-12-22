СКР обвинил замглавы "Роскосмоса" Фролова в мошенничестве
Следственный комитет России (СКР) обвинил заместителя генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Олега Фролова в мошенничестве в особо крупном размере. Аналогичное обвинение предъявлено двум другим фигурантам уголовного дела - индивидуальному предпринимателю и представителю коммерческой организации, сообщило ведомство в пятницу, 22 декабря.
По версии следствия, Фролов воспользовался служебным положением и вступил в преступный сговор с двумя людьми. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей, указали в СКР. Суд постановил взять обвиняемых под стражу.
"Роскосмос" подтвердил задержание
В госкорпорации подтвердили задержание ее высокопоставленного представителя. Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного комитета РФ, указали в "Роскосмосе".
С 2015 года как минимум 9 сотрудников предприятий российской ракетно-космической отрасли были приговорены к лишению свободы, указывает агентство ТАСС.
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